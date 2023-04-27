"Черное зеркало" 6 сезон: все, что известно сегодня о долгожданном сериале Netflix

Британский научно-фантастический сериал "Черное зеркало" возвращается с новым сезоном. Какие актеры в нем сыграют и о чем рассказывает первый тизер-трейлер – узнайте дальше.

Netflix объявил, что шестой сезон мрачной сатирической антологии журналиста Чарли Брукера "Черное зеркало" выйдет в июне 2023 года. Сериал показывает влияние современных технологий на жизнь людей, передает 24 Канал.

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"Черное зеркало" 6 сезон: что известно

Сюжет

В настоящее время нет официального синопсиса 6 сезона напряженной антологической серии. Однако, как сказал Брукер, этот сезон будет самым непредсказуемым: "Я всегда чувствовал, что в "Черном зеркале" должны быть рассказы, полностью отличающиеся друг от друга. Я должен продолжать удивлять людей и себя самого – иначе, какой в этом смысл?".

Он продолжил: "Все истории по-прежнему тональны, как "Черное зеркало", но с некоторыми безумными поворотами и большим разнообразием, чем когда-либо прежде".

Актерский состав

Ожидается, что в 6 сезоне "Черного зеркала" будет привлечен большой звездный состав.

Зази Битц;

Папа Эссиед;

Джош Гартнетт;

Аарон Пол;

Кейт Мара;

Дэнни Рамирес;

Клара Ругаард;

Оден Торнтон;

Анджан Васан;

Сальма Гаек;

Энни Мерфи;

Рори Калкин и другие.

Хотя Аарон Пол уже появлялся в эпизоде "Космическая лодка Калистер" 4 сезона сериала, непонятно, будет ли он играть того же персонажа или кого-то нового. В тизере будущего сезона он изображен в скафандре, поэтому первый вариант кажется наиболее вероятным.

Тизер-трейлер

Тизер-трейлер 6 сезона "Черного зеркала" вышел на ютуб-канале Netflix 26 апреля 2023 года. Он посвящен каверу "Я не хочу поджигать мир" и дает нам представление о том, что нового в будущих эпизодах. В этом сезоне, кроме Аарона Пола на космической станции, мы увидим Зази Битц, использующую коммутируемый доступ в Интернет, Папу Эссиед, одетого в белую пушистую парка, и множество технологий и изобретений человечества.

"Черное зеркало" 6 сезон: смотрите тизер-трейлер

Кроме ролика, обратите внимание на несколько промокадров с новыми персонажами.