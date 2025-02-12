Премьера "Черного телефона" поразила зрителей во всем мире. Фильм стал одним из лучших в своем жанре за последнее десятилетие. Это мистический хоррор-триллер и экранизация романа, рассказывающий о жестоком маньяке, пишет 24 Канал.

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Итан Хоук, который для многих является любимым актером, сумел превратить свою харизму в жуткую черту благодаря главной роли в этом фильме. Его жертву сыграл Мейсон Темз.

Сюжет "Черного телефона"

События хоррора развиваются в 1978 году в маленьком городке в штате Колорадо. Люди там страдают из-за садистского убийцы-маньяка, которого прозвали Хапачем. Он совершил похищение уже нескольких детей, а местные полицейские до сих пор не смогли найти преступника.

Местный мальчик Финни, который переживает непростой этап в жизни после самоубийства его матери, живет с сестрой и отцом, который зависим от алкоголя. Финни становится следующей жертвой Хапача.

В подвале, куда бросают мальчика, нет совсем ничего, кроме черного телефона. Его шансы на выживание практически равны нулю, пока однажды он не поднимает трубку.

"Черный телефон": смотрите трейлер онлайн

Режиссер "Черного телефона" Скотт Дерриксон показал себя как мастерский создатель ужасов, поэтому в мировом прокате фильм собрал более 160 миллионов долларов. На Rotten Tomatoes лента получила одобрение у 81% зрителей, а рейтинг на IMDb составляет 6,9.

Что известно о второй части

Выход второй части этого фильма планируется на 17 октября 2025 года года. Режиссер фильма Скотт Дерриксон подтвердил, что продолжение может быть еще темнее. Основное отличие между первой и второй частями будет заключаться в том, что тема взросления и школы больше не будет центральной.

"Он должен быть более висцеральным. Думаю, он должен быть более графическим, страшнее. Я думаю, что изменения, которые происходят в человеке между средней и старшей школой, являются одними из самых больших изменений, которые вы переживаете в своей жизни. И поэтому мне было очень интересно вернуться к этим персонажам, которые действительно развились как личности за четыре года между фильмами", – заинтересовал режиссер.