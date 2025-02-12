Прем'єра "Чорного телефону" вразила глядачів у всьому світі. Фільм став одним із найкращих у своєму жанрі за останнє десятиліття. Це містичний горор-трилер та екранізація роману, що розповідає про жорстокого маніяка, пише 24 Канал.

Цікаво 5 найстрашніших горорів, які тримають в напрузі до останнього

Ітан Гоук, який для багатьох є улюбленим актором, зумів перетворити свою харизму у моторошну рису завдяки головній ролі у цьому фільмі. Його жертву зіграв Мейсон Темз.

Сюжет "Чорного телефона"

Події горору розвиваються у 1978 році в маленькому містечку у штаті Колорадо. Люди там страждають через садистського вбивцю-маніяка, якого прозвали Хапачем. Він вчинив викрадення вже кількох дітей, а місцеві поліціянти досі не змогли знайти злочинця.

Місцевий хлопчик Фінні, який переживає непростий етап у житті після самогубства його матері, живе з сестрою та батьком, який залежний від алкоголю. Фінні стає наступною жертвою Хапача.

У підвалі, куди кидають хлопчика, немає зовсім нічого, крім чорного телефону. Його шанси на виживання практично дорівнюють нулю, доки одного разу він не підіймає слухавку.

"Чорний телефон": дивіться трейлер онлайн

Режисер "Чорного телефону" Скотт Дерріксон показав себе як майстерний творець жахів, тож у світовому прокаті фільм зібрав понад 160 мільйонів доларів. На Rotten Tomatoes стрічка отримала схвалення у 81% глядачів, а рейтинг на IMDb становить 6,9.

Що відомо про другу частину

Вихід другої частини цього фільму планується на 17 жовтня 2025 року. Режисер фільму Скотт Дерріксон підтвердив, що продовження може бути ще темнішим. Основна відмінність між першою й другою частинами буде полягати у тому, що тема дорослішання й школи більше не буде центральною.

"Він має бути більш вісцеральним. Гадаю, він має бути більш графічним, страшнішим. Я думаю, що зміни, які відбуваються в людині між середньою та старшою школою, є одними з найбільших змін, які ви переживаєте у своєму житті. І тому мені було дуже цікаво повернутися до цих персонажів, які дійсно розвинулися як особистості за чотири роки між фільмами", – зацікавив режисер.