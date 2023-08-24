Фильм вышел в украинский прокат 5 декабря 2019 года. Саундтреком фильма "Черный ворон" стала песня "Океана Эльзы" "Веселые, брат, времена наступили...".

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"Черный ворон" можно посмотреть на Netflix

События рассказывают историю жизни и любви Ивана, известного под прозвищем "Ворон". Он участвует в повстанческом движении во время эпохи Холодноярской республики. Непременная тяга украинцев к свободе вдохновляет главного героя присоединиться к ключевым событиям, разворачивающимся в его родном селе.

Иван "Ворон" чувствует невыносимую ответственность не только перед своей семьей, но и перед всем украинским народом. Он готов отказаться от покоя и уюта, которые предоставляют ему семейные отношения, чтобы бороться за независимость своей родной земли. Наступает время жестокой борьбы, где главный герой стремится обеспечить будущее не только для своей семьи, но и для всех украинцев.

Его отвага и преданность делу становятся символом мужества и самопожертвования. Пройдя через испытания и почувствовав на себе вес ответственности, Иван "Ворон" становится воплощением неустанной борьбы за свободу, свободу и будущее своей нации.

"Черный ворон": смотрите трейлер фильма