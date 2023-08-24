Фільм вийшов в український широкий прокат 5 грудня 2019 року. Саундтреком фільму "Чорний ворон" стала пісня "Океану Ельзи" "Веселі, брате, часи настали...".

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"Чорний ворон" можна переглянути на Netflix

Події розповідають історію життя та кохання Івана, відомого під прізвиськом "Ворон". Він бере участь в повстанському русі під час епохи Холодноярської республіки. Неодмінна тяга українців до волі надихає головного героя приєднатися до ключових подій, що розгортаються у його рідному селі.

Іван "Ворон" відчуває нестерпну відповідальність не лише перед своєю сім'єю, а й перед усім українським народом. Він готовий відмовитися від спокою та затишку, які надають йому сімейні взаємини, щоб боротися за незалежність своєї рідної землі. Наступає час запеклої боротьби, де головний герой прагне забезпечити майбутнє не лише для своєї родини, але й для всіх українців.

Його відвага та відданість справі стають символом мужності та самопожертви. Пройшовши через випробування та відчувши на собі вагу відповідальності, Іван "Ворон" стає втіленням невпинної боротьби за свободу, волю та майбутнє своєї нації.

"Чорний ворон": дивіться трейлер фільму