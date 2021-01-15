В 2020 году на экраны не вышло ни одного фильма от студии Marvel. Несмотря на это режиссеры последних двух частей "Мстителей" братья Руссо закончили работу над фильмом "Черри" с Томом Холландом в главной роли. Опубликовано трейлер криминальной драмы, основанной на реальных событиях.

На днях авторы фильма "Черри" опубликовали официальный трейлер ленты. Видео появилось на ютуб-канале Apple TV+ и привлекло внимание ценителей качественных голливудских драм.

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"Черри": сюжет фильма

Картина расскажет об американце Нико Уокере. В 20 лет он решает подписать контракт на службу в армии. Его отправляют на войну в Ирак, но из нее Уокер возвращается другим человеком. Для преодоления посттравматического синдрома врачи назначают ему препарат оксикодон. Но именно из-за него парень становится зависимым от наркотиков. У Нико быстро заканчиваются деньги, и он начинает грабить банки.

"Единственным моим достижением было то, что я не умер", – этими словами герой Тома Холланда описывает свою службу в армии.

Премьера ленты в США запланирована на стриминговий платформе Apple TV+ 26 февраля.

"Черри": смотрите трейлер фильма