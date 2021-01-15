У 2020 році на екрани не вийшло жодного фільму від студії Marvel. Попри це режисери останніх двох частин "Месників" брати Руссо закінчили роботу над стрічкою "Черрі" з Томом Голландом у головній ролі. Опубліковано трейлер кримінальної драми, заснованої на реальних подіях.

Днями автори фільму "Черрі" опублікували офіційний трейлер стрічки. Відео з'явилось на ютуб-каналі Apple TV+ та привернуло увагу поціновувачів якісних голлівудських драм..

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"Черрі": сюжет фільму

Картина розповість про американця Ніко Вокера. У 20 років він вирішує підписати контракт на службу в армії. Його відправляють на війну в Ірак, але з неї Вокер повертається іншою людиною. Для подолання посттравматичного синдрому лікарі призначають йому препарат оксикодон. Але саме через нього хлопець стає залежним від наркотиків. В Ніко швидко закінчуються гроші, тож він починає грабувати банки.

“Єдиним моїм досягненням було те, що я не помер,” – цими словами герой Тома Голланда описує свою службу в армії.

Прем’єра стрічки в США запланована на стрімінговій платформі Apple TV+ 26 лютого.

"Черрі": дивіться трейлер фільму