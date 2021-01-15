Том Голланд став наркоманом у новому фільмі "Черрі": вийшов перший трейлер
У 2020 році на екрани не вийшло жодного фільму від студії Marvel. Попри це режисери останніх двох частин "Месників" брати Руссо закінчили роботу над стрічкою "Черрі" з Томом Голландом у головній ролі. Опубліковано трейлер кримінальної драми, заснованої на реальних подіях.
Днями автори фільму "Черрі" опублікували офіційний трейлер стрічки. Відео з'явилось на ютуб-каналі Apple TV+ та привернуло увагу поціновувачів якісних голлівудських драм..
В напрузі до останнього 5 найцікавіших трилерів 2020 року, які неможливо пропустити
"Черрі": сюжет фільму
Картина розповість про американця Ніко Вокера. У 20 років він вирішує підписати контракт на службу в армії. Його відправляють на війну в Ірак, але з неї Вокер повертається іншою людиною. Для подолання посттравматичного синдрому лікарі призначають йому препарат оксикодон. Але саме через нього хлопець стає залежним від наркотиків. В Ніко швидко закінчуються гроші, тож він починає грабувати банки.
“Єдиним моїм досягненням було те, що я не помер,” – цими словами герой Тома Голланда описує свою службу в армії.
Прем’єра стрічки в США запланована на стрімінговій платформі Apple TV+ 26 лютого.
Чим відомі творці стрічки?
Режисери брати Руссо та виконавець головної ролі Том Голланд в рамках співпраці зі студією Marvel разом працювали над створенням фільму "Перший месник. Протистояння” та двох останніх частин “Месників”. Популярність Голланда як актора стрімко пішла вгору після його затвердження на роль Пітера Паркера в новій франшизі про Людину-павука. Свої драматичні здібності актор повною мірою розкрив у драмі “Диявол завжди тут” Антоніо Кампоса.
Постановники брати Руссо до того, як почали створювати кінокомікси, прославились роботою над гік-серіалом "Спільнота”. Для обох "Черрі" стала першою кримінальною драмою, в якій Руссо обійняли режисерське крісло.
Поділитися новиною