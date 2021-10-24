Оператор Галина Хатчинс была выпускницей Американского института киноискусств, который окончила в 2015 году. Сейчас в фонд стипендии каждый может осуществить пожертвование.

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На главной странице института заявлена фотография Галины Хатчинс и информация о мемориальной стипендии. Институт также выражает свои соболезнования по поводу потери своей бывшей студентки.