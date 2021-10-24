Операторка Галина Гатчінс була випускницею Американського інституту кіномистецтв, який закінчила у 2015 році. Зараз у фонд стипендії кожен може здійснити пожертвування.
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На головній сторінці інституту заявлена фотографія Галини Гатчінс та інформація про меморіальну стипендію. Інститут також висловлює свої співчуття щодо втрати своєї колишньої студентки.
Що відомо про Галину Гатчінс?
Народилась в Україні, виросла на радянській військовій базі, але вищу освіту повернулась здобувати у Києві. Після чого почала практикуватись у кінематографі. Потім мігрувала до США. На своїй інстаграм-сторінці
неодноразово згадувала про те, що сумує за Україною, зокрема за Києвом. 22 жовтня 2021 року стало відомо
, що на зйомках фільму "Іржа" з голлівудської зіркою Алеком Болвіном
у Нью-Мексико, Галина була поранена та госпіталізована. Операторка померла у лікарні. У неї залишився неповнолітній син.