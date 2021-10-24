Операторка Галина Гатчінс була випускницею Американського інституту кіномистецтв, який закінчила у 2015 році. Зараз у фонд стипендії кожен може здійснити пожертвування.

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На головній сторінці інституту заявлена фотографія Галини Гатчінс та інформація про меморіальну стипендію. Інститут також висловлює свої співчуття щодо втрати своєї колишньої студентки.