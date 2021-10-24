В честь Галины Хатчинс, погибшей на съемках фильма с Болдуином, основали учебную стипендию

24 октября 2021 , 16:17
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Источник:

сайт Американского института киноискусств

В Американском институте киноискусства (AFI) основали особую мемориальную стипендию для женщин-операторов в честь украинки Галины Хатчинс, которая погибла на съемках фильма "Ржавчина" (Rust) с Алеком Болдуином. Об этом написали на сайте университета.

Оператор Галина Хатчинс была выпускницей Американского института киноискусств, который окончила в 2015 году. Сейчас в фонд стипендии каждый может осуществить пожертвование.

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На главной странице института заявлена фотография Галины Хатчинс и информация о мемориальной стипендии. Институт также выражает свои соболезнования по поводу потери своей бывшей студентки.

Что известно о Галине Хатчинс?

Родилась в Украине, выросла на советской военной базе, но высшее образование вернулась получать в Киеве. После чего начала практиковаться в кинематографе. Затем мигрировала в США. На своей инстаграм-странице неоднократно упоминала о том, что скучает по Украине, в частности по Киеву. 22 октября 2021 года стало известно, что на съемках фильма "Ржавчина" с голливудской звездой Алеком Болдуином в Нью-Мексико, Галина была ранена и госпитализирована. Оператор умерла в больнице. У нее остался несовершеннолетний сын.
Автор: Богдана Ткачук