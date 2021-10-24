В честь Галины Хатчинс, погибшей на съемках фильма с Болдуином, основали учебную стипендию
24 октября 2021 , 16:17Читати новину українською
В Американском институте киноискусства (AFI) основали особую мемориальную стипендию для женщин-операторов в честь украинки Галины Хатчинс, которая погибла на съемках фильма "Ржавчина" (Rust) с Алеком Болдуином. Об этом написали на сайте университета.
Оператор Галина Хатчинс была выпускницей Американского института киноискусств, который окончила в 2015 году. Сейчас в фонд стипендии каждый может осуществить пожертвование.
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На главной странице института заявлена фотография Галины Хатчинс и информация о мемориальной стипендии. Институт также выражает свои соболезнования по поводу потери своей бывшей студентки.