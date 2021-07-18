Пресс-служба кинофестиваля UP UA STUDIO представляет расписание новой недели на "Киновернисаже под отерытым небом"! Начнут новую неделю с показа драмы Дарьи Онищенко "Забытые".

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О чем драма "Забытые"

Эта украинско-швейцарская копродукционная лента об учительнице украинского языка и подростке, живущих в оккупированном Луганске, получила специальный приз жюри в пределах конкурсной программы "1-2" на Варшавском международном кинофестивале.

А совсем недавно Марина Кошкина получила за главную роль в фильме премию Золотая Дзига от Украинской киноакадемии как лучшая актриса года.

Фильм представят

Марина Кошкина,

исполнители главных мужских ролей Даниил Каменский и Василий Кухарский.

"Забытые" 2020: смотрите трейлер

Расписание на уикенд 16 – 17 июля

В субботу посетители встретили остросюжетный американо-украинский исторический блокбастер "Захар Беркут". В ленте по мотивам одноименного произведения Ивана Франко сыграли известные голливудские звезды Роберт Патрик и Томми Флэнаган.

Картину представят режиссер фильма Ахтем Сеитаблаев и продюсер Егор Олесов.

"Захар Беркут" 2019: смотрите трейлер к фильму

В воскресенье показали сумасшедший зрительский хит "Наши котики, или Как мы полюбили лопаты в условиях ограниченной антитеррористической операции с элементами временного военного положения". Картину представит режиссер Владимир Тихий.

"Наши котики" 2019: смотрите трейлер

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Завершат неделю показом эпохальной исторической картины Олеся Санина "Мамай" 2003 года, которая основана на исторических легендах украинцев и крымских татар и является своеобразной нашей версией "Ромео и Джульетты". Картину представит сам режиссер.

"Мамай" 2003: смотрите тизер

Также в программе интересное документальное кино "Шелест шагов" о художнике-монументалисте Владимире Мельниченко. Выдающуюся работу художника и его жены Ады Рыбачук "Стена памяти" на Байковом кладбище уничтожила советская власть. А на следующий день покажут фильм о возвращении крымских татар домой в 90-е.

"Шелест шагов" 2020: смотрите трейлер

Не забыли и о кино для детей. Приходите всей семьей в среду 21 июля на замечательную ленту Анатолия Матешко "Фокстер & Макс".

"Фокстер & Макс" 2018: смотрите трейлер

Начало в 21:30. Вход на все показы бесплатный.



Продюсер проекта и основательница Up Ua Studio Полина Герман / Фото UP UA STUDIO

Расписание четвертой недели "Киновернисажа под открытым небом"

18 июля – "Наши котики", реж. Владимир Тихий, 2020;

19 июля – "Шелест шагов", реж. Ксения Кравцова, 2019 (документальное);

20 июля – "Самовозвращение в Крым", реж. Наталья Гуменюк, Анна Цигима, 2021 (документальное, историческое);

21 июля – "Фокстер & Макс", реж. Анатолий Матешко, 2019 (детское);

22 июля – "Мамай", реж. Олесь Санин, 2003.



"Киновернисаж под открытым небом" / Фото UP UA STUDIO

По замыслу организаторов, каждый день недели посвящается определенной тематике:

Понедельник объявлен днем документальных лент;

объявлен днем документальных лент; Вторник – исторических и ретроспективных фильмов;

– исторических и ретроспективных фильмов; Среда уже традиционно является днем детского кино;

уже традиционно является днем детского кино; Четверг будет посвящен артхаусным или короткометражным фильмам;

будет посвящен артхаусным или короткометражным фильмам; в дни уик-энда зрителей ждет массовое и приключенческое кино.

Летний кинотеатр украинского кино в парке им. Шевченко будет работать с 25 июня по 25 августа.