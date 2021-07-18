Пресслужба кінофестивалю UP UA STUDIO презентує розклад нового тижня на "Кіновернісажі просто неба"! Розпочнуть новий тиждень із показу драми Дар’ї Онищенко "Забуті".

До теми Третій тиждень "Кіновернісажу просто неба": кінохіти, стрічки про Київ і зірки українського кіно

Про що драма "Забуті"

Ця українсько-швейцарська копродукційна стрічка про вчительку української мови та підлітка, що живуть в окупованому Луганську, отримала спеціальний приз журі в межах конкурсної програми "1-2" на Варшавському міжнародному кінофестивалі.

А зовсім недавно Марина Кошкіна отримала за головну роль у фільмі премію Золота Дзиґа від Української кіноакадемії як найкраща актриса року.

Фільм представлять:

Марина Кошкна,

виконавці головних чоловічіх ролей Даниіл Каменський та Василь Кухарський.

"Забуті" 2020: дивіться трейлер

Розклад на вікенд 16 – 17 липня

У суботу відвідувачі зустріли гостросюжетний американсько-український історичний блокбастер "Захар Беркут". У стрічці за мотивами однойменного твору Івана Франка зіграли відомі голлівудські зірки Роберт Патрік і Томмі Фленаган.

Картину представлять режисер фільму Ахтем Сеітаблаєв і продюсер Єгор Олесов.

"Захар Беркут" 2019: дивіться трейлер до фільму

У неділю показали шалений глядацький хіт "Наші котики, або Як ми полюбили лопати в умовах обмеженої антитерористичної операції з елементами тимчасового воєнного стану". Картину представить режисер Володимир Тихий.

"Наші котики" 2019: дивіться трейлер

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Завершать тиждень показом епохальної історичної картини Олеся Саніна "Мамай" 2003 року, що заснована на історичних легендах українців та кримських татар та є своєрідною нашою версією "Ромео та Джульєтти". Картину представить сам режисер.

"Мамай" 2003: дивіться тизер

Також у програмі цікаве документальне кіно "Шелест Кроків" про художника-монументаліста Володимира Мельниченка. Визначну роботу митця та його дружини Ади Рибачук "Стіна пам’яті" на Байковому кладовищі знищила радянська влада. А наступного дня покажуть фільм про повернення кримських татар додому в 90-ті.

"Шелест Кроків" 2020: дивіться трейлер

Не забули й про кіно для дітей. Приходьте всією родиною у середу 21 липня на чудову стрічку Анатолія Матешка "Фокстер & Макс".

"Фокстер & Макс" 2018: дивіться трейлер

Початок о 21:30 годині. Вхід на всі покази безплатний.



Продюсерка проєкту та засновниця Up Ua Studio Поліна Герман / Фото UP UA STUDIO

Розклад четвертого тижня "Кіновернісажу просто неба"

18 липня — "Наші котики", реж. Влодимир Тихий, 2020;

19 липня — "Шелест Кроків", реж. Ксенія Кравцова, 2019 (документальне);

20 липня — "Самоповернення в Крим", реж. Наталя Гуменюк, Анна Цигима, 2021 (документальне, історичне);

21 липня — "Фокстер & Макс", реж. Анатолій Матешко, 2019 (дитяче);

22 липня — "Мамай", реж. Олесь Санін, 2003.



"Кіновернісаж просто неба" / Фото UP UA STUDIO

За задумом організаторів, кожен день тижня присвячується певній тематиці:

понеділок оголошено днем документальних стрічок;

оголошено днем документальних стрічок; вівторок — історичних і ретроспективних фільмів;

— історичних і ретроспективних фільмів; середа уже традиційно є днем дитячого кіно;

уже традиційно є днем дитячого кіно; четвер буде присвячено артхаусним або короткометражним фільмам;

буде присвячено артхаусним або короткометражним фільмам; у дні вікенду на глядачів чекає масове та пригодницьке кіно.

Літній кінотеатр українського кіно в парку ім. Шевченка працюватиме з 25 червня до 25 серпня.