Также рассекретили, кто из известных актеров снялся в "Утреннем шоу" и показали первые кадры со съемок сериала. Сообщает Кино24 со ссылкой на ABC News.

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Премьера четвертого сезона "Утреннее шоу" запланирована на 17 сентября 2025 года. Зрители в этом году увидят десять эпизодов, которые будут выходить каждую среду – до 19 ноября. Кроме Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун, к основному актерскому составу также присоединились Марион Котийяр, Джереми Айронс, Грета Ли, Карен Питтман, Аарон Пьер, Уильям Джексон Харпер и Джон Хэмм.

Известно, что сюжет нового сезона будет разворачиваться через два года после событий третьей части.

После завершения слияния UBA и NBN ньюзрум должен справиться с новой ответственностью, скрытыми мотивами и неуловимой природой правды в поляризованной Америке. В мире, кишащем фейками, теориями заговора и корпоративным сокрытием, кому можно доверять? И как узнать, что на самом деле является реальностью?,

– отметили в описании сериала.

Заметим, также стало известно, что вскоре состоялась премьера третьего сезона "И просто так...", сиквела сериала "Секс и город". Наша редакция уже писала о том, когда и где смотреть новые эпизоды "И просто так...".