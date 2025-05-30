Також розсекретили, хто з відомих акторів знявся в "Ранковому шоу" і показали перші кадри зі зйомок серіалу. Повідомляє Кіно24 з посиланням на ABC News.

Цікаво Вперше за довгий час повернувся на театральну сцену: де зараз легендарний Станіслав Боклан

Прем'єра четвертого сезону "Ранкове шоу" запланована на 17 вересня 2025 року. Глядачі цьогоріч побачать десять епізодів, які виходитимуть щосереди – до 19 листопада. Окрім Дженніфер Еністон та Різ Візерспун, до основного акторського складу також приєдналися Маріон Котіяр, Джеремі Айронс, Грета Лі, Карен Піттман, Аарон П'єр, Вільям Джексон Гарпер і Джон Гемм.

Відомо, що сюжет нового сезону розгортатиметься через два роки після подій третьої частини.

Після завершення злиття UBA та NBN ньюзрум має впоратися з новою відповідальністю, прихованими мотивами та невловимою природою правди в поляризованій Америці. У світі, що кишить фейками, теоріями змови та корпоративним приховуванням, кому можна довіряти? І як дізнатися, що насправді є реальністю?,

– зазначили в описі серіалу.

Зауважимо, також стало відомо, що незабаром відбулася прем'єра третього сезону "І просто так...", сиквелу серіалу "Секс і місто". Наша редакція вже писала про те, коли й де дивитися нові епізоди "І просто так...".