Она вошла в десятку самых популярных сериалов за последнюю неделю по версии зрителей. В материале 24 Канала расскажем больше о сюжете, актерском составе и о том, кому может понравиться эта комедийная мелодрама.

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О чем сюжет сериала "Четыре времени года"?

Сюжет этой комедийной мелодрамы сосредотачивается на четырех друзьях. Среди них – супруги Берроуз, а также Каллан и Циммер. Они живут по соседству и дружат уже много лет. За это время друзья создали собственные традиции. Одна из них – четыре совместные путешествия в год, каждое из которых посвящено отдельному времени года.

Однако на этот раз все идет наперекосяк. Джек и Кейт оказываются на грани развода из-за проблем в отношениях. Поэтому возникает вопрос: отправятся ли друзья в традиционное путешествие на этот раз и не станет ли этот кризис испытанием для их многолетней дружбы?

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"Четыре времени года": смотрите онлайн трейлер сериала

Сериал поднимает немало важных тем сквозь призму юмора. Это история о дружбе, проходящей испытание временем, о жизненных трудностях, неожиданные вызовы и изменения, которых никто не ожидает. В то же время это очень теплый и искренний рассказ о жизни такой, какой она есть.

Что интересно знать о сериале "Четыре времени года"?

Премьера первого сезона состоялась в 2025 году. Сейчас сериал насчитывает два сезона по восемь эпизодов в каждом. Поэтому зрители могут окунуться в увлекательную историю, которая продлится более восьми часов.

Сериал уже успел завоевать расположение многих зрителей. На IMDb он имеет оценку 7,2 балла из 10 возможных. В этой ленте удачно соединились остроумный юмор, глубокая история, атмосферная визуальная составляющая и сильная актерская игра.

Главные роли исполнили Тина Фей, Стив Карелл, Колман Доминго, Уилл Форте, Кэрри Кенни и Марко Кальвани.



Сериал "Четыре времени года" / Кадр из сериала

Поэтому если вы ищете легкий, но одновременно содержательный сериал на вечер, обратите внимание на "Четыре времени года". Тем более, что 9 июня в Украине и мире отмечают Международный день друзей, а эта история как нельзя лучше напоминает о ценности настоящей дружбы.