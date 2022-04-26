На своей странице в фейсбуке авторы проекта рассказали, что Инициатива Women of Chornobyl была введена еще в прошлом году и посвящена годовщине Чернобыльской катастрофы. Сегодня у нее есть продолжение.

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В Украине выйдет документальный фильм "Что, если бы это произошло?" о захвате ЧАЭС

Women in Nuclear Ukraine готовили сделать видео, посвященное годовщине, и вспомнить, как это было, рассказать о зоне отчуждения. Однако война изменила планы и во главу угла выдвинула проблему ядерной защищенности и ядерной безопасности во всем мире. А еще, по словам авторов, всем нам сегодня важно показать наше единство, национальную идентичность и силу.

Мы записали серию интервью с известными экспертами нашей организации и другими приглашенными героями, в которых они поделились своими впечатлениями от недавних трагических событий, оценками ситуации и мыслями о будущем.

– сообщили представители Women in Nuclear Ukraine.

"Эти интервью получились такими эмоциональными и одновременно содержательными, что мы решили сделать из них своеобразный документальный фильм", – дополнили они.

Темы, которые будут освещены в фильме:

Чернобыльская авария – 36 лет после;

Война очами наших профессионалов;

Зона отчуждения: дни оккупации и угроза новой аварии;

Последствия и утраты предприятий зоны отчуждения;

Военные действия и ядерная защищенность;

Роль женщин в обновлении;

Меседжи для мира.

В 1986 году взорвался один реактор на ЧАЭС, где находилось 200 тонн топлива, а в хранилище отработанного ядерного топлива сейчас 2500 тонн. И эта авария могла бы развиваться по сценарию АЭС Фукусимы,

– отмечает Юрий Шибецкий, кандидат геологических наук.

Сегодня презентовали трейлер фильма "Что, если бы это произошло?" с английскими субтитрами. Полная версия выйдет скоро.

"Что, если бы это произошло снова?": смотрите трейлер фильма о захвате россиянами ЧАЭС