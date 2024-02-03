6-серийная драма: новый сериал Netflix, который посмотрите на одном дыхании

Netflix в конце января порадовал поклонников новой премьерой, которая уже нашла отклик в сердцах украинских зрителей. Это 6-серийная драма, которую вы точно посмотрите за один день.

Лента с небанальным сюжетом увлечет вас с первых минут. Неудивительно, что она заняла первое место в рейтинге сериалов, которые сейчас в Украине смотрят чаще всего.

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Какой новый сериал вышел на Netflix

И это "Гризельда" – художественная интерпретация реальных событий. В сериале рассказывается история Гризельды Бланко, которая переезжает из колумбийского города Медельина в Майами. Там женщина становится "крестной матерью" местной наркоимперии.

1 серия. Вместе с сыновьями Гризельда убегает в Майами, где хочет начать жизнь сначала. Благодаря скрытым сбережениям там она начинает собственное дело.

Вместе с сыновьями Гризельда убегает в Майами, где хочет начать жизнь сначала. Благодаря скрытым сбережениям там она начинает собственное дело. 2 серия. В Майами приезжают также давние друзья женщины из Колумбии, но враги тоже неподалеку. Однажды вечером у Гризельды возникает план освоения нового рынка.

В Майами приезжают также давние друзья женщины из Колумбии, но враги тоже неподалеку. Однажды вечером у Гризельды возникает план освоения нового рынка. 3 серия. Главная героиня получает заманчивое предложение от крупного поставщика и пытается завоевать не только благосклонность конкурента, но и доверие местных дилеров.

Главная героиня получает заманчивое предложение от крупного поставщика и пытается завоевать не только благосклонность конкурента, но и доверие местных дилеров. 4 серия. Гризельда скрывается в защищенном месте и готовится выступить против Очоа. Джун становится участником элитной тактической группы, которая специализируется на захвате наркоторговцев.

Гризельда скрывается в защищенном месте и готовится выступить против Очоа. Джун становится участником элитной тактической группы, которая специализируется на захвате наркоторговцев. 5 серия. Среди людей Гризельды оказывается предатель. Роскошная вечеринка с кокаином превращается в настоящий хаос.

Среди людей Гризельды оказывается предатель. Роскошная вечеринка с кокаином превращается в настоящий хаос. 6 серия. Враги загоняют Гризельду в тупик и под давлением она покидает Майами. Удастся ли женщине убежать от судьбы?

"Гризельда": смотрите онлайн трейлер сериала

Не только "Гризельда"

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Среди самых популярных сериалов на Netflix остается триллер с острым сюжетом "Детектив Форст". По сюжету, детектива отстраняют из-за его неортодоксальных методов расследования. Чтобы распутать серию жестоких убийств, он объединяет усилия с журналисткой.