Стрічка з небанальним сюжетом захопить вас з перших хвилин. Не дивно, що вона посіла перше місце в рейтингу серіалів, які зараз в Україні дивляться найчастіше.

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Який новий серіал вийшов на Netflix

І це "Гризельда" – художня інтерпретація реальних подій. У серіалі розповідається історія Гризельди Бланко, яка переїжджає з колумбійського міста Медельїна до Маямі. Там жінка стає "хрещеною матір'ю" місцевої наркоімперії.

1 серія. Разом із синами Гризельда втікає в Маямі, де хоче почати життя спочатку. Завдяки прихованим заощадженням там вона починає власну справу.

Разом із синами Гризельда втікає в Маямі, де хоче почати життя спочатку. Завдяки прихованим заощадженням там вона починає власну справу. 2 серія. До Маямі приїжджають також давні друзі жінки з Колумбії, але вороги теж неподалік. Одного вечора в Гризельди виникає план освоєння нового ринку.

До Маямі приїжджають також давні друзі жінки з Колумбії, але вороги теж неподалік. Одного вечора в Гризельди виникає план освоєння нового ринку. 3 серія. Головна героїня отримує привабливу пропозицію від великого постачальника й намагається завоювати не лише прихильність конкурента, а й довіру місцевих дилерів.

Головна героїня отримує привабливу пропозицію від великого постачальника й намагається завоювати не лише прихильність конкурента, а й довіру місцевих дилерів. 4 серія. Гризельда переховується в захищеному місці та готується виступити проти Очоа. Джун стає учасником елітної тактичної групи, яка спеціалізується на захопленні наркоторговців.

Гризельда переховується в захищеному місці та готується виступити проти Очоа. Джун стає учасником елітної тактичної групи, яка спеціалізується на захопленні наркоторговців. 5 серія. Серед людей Гризельди виявляється зрадник. Розкішна вечірка з кокаїном перетворюється на справжній хаос.

Серед людей Гризельди виявляється зрадник. Розкішна вечірка з кокаїном перетворюється на справжній хаос. 6 серія. Вороги заганяють Гризельду в глухий кут й під тиском вона залишає Маямі. Чи вдасться жінці втекти від долі?

"Гризельда": дивіться онлайн трейлер серіалу

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Не лише "Гризельда"

Серед найпопулярніших серіалів на Netflix залишається трилер з гострим сюжетом "Детектив Форст". За сюжетом, детектива відсторонюють через його неортодоксальні методи розслідування. Щоб розплутати серію жорстоких убивств, він об'єднує зусилля із журналісткою.