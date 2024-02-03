Стрічка з небанальним сюжетом захопить вас з перших хвилин. Не дивно, що вона посіла перше місце в рейтингу серіалів, які зараз в Україні дивляться найчастіше.
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Який новий серіал вийшов на Netflix
І це "Гризельда" – художня інтерпретація реальних подій. У серіалі розповідається історія Гризельди Бланко, яка переїжджає з колумбійського міста Медельїна до Маямі. Там жінка стає "хрещеною матір'ю" місцевої наркоімперії.
- 1 серія. Разом із синами Гризельда втікає в Маямі, де хоче почати життя спочатку. Завдяки прихованим заощадженням там вона починає власну справу.
- 2 серія. До Маямі приїжджають також давні друзі жінки з Колумбії, але вороги теж неподалік. Одного вечора в Гризельди виникає план освоєння нового ринку.
- 3 серія. Головна героїня отримує привабливу пропозицію від великого постачальника й намагається завоювати не лише прихильність конкурента, а й довіру місцевих дилерів.
- 4 серія. Гризельда переховується в захищеному місці та готується виступити проти Очоа. Джун стає учасником елітної тактичної групи, яка спеціалізується на захопленні наркоторговців.
- 5 серія. Серед людей Гризельди виявляється зрадник. Розкішна вечірка з кокаїном перетворюється на справжній хаос.
- 6 серія. Вороги заганяють Гризельду в глухий кут й під тиском вона залишає Маямі. Чи вдасться жінці втекти від долі?
"Гризельда": дивіться онлайн трейлер серіалу
Не лише "Гризельда"
Серед найпопулярніших серіалів на Netflix залишається трилер з гострим сюжетом "Детектив Форст". За сюжетом, детектива відсторонюють через його неортодоксальні методи розслідування. Щоб розплутати серію жорстоких убивств, він об'єднує зусилля із журналісткою.