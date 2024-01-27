Йдеться про серіал "Детектив Форст", який захоплює оригінальним сюжетом і постійно тримає в напрузі.
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Чому зараз популярний серіал "Детектив Форст"
Цей новий трилер 2024 року найчастіше переглядають українці на Netflix. Він складається з шести серій, тож легко можна переглянути за вечір.
Детектива відсторонюють через його неортодоксальні методи розслідування. Щоб розплутати серію жорстоких убивств, він змушений об’єднати зусилля із журналісткою.
- 1 серія. Розслідуючи жахливе вбивство, скоєне на вершині гори, комісар Форст має справу з напруженим інспектором, допитливою журналісткою та ймовірною другою жертвою.
- 2 серія. Форст випробовує вдачу та з'являється на новому місці вбивства, де можуть бути свіжі зачіпки. Але його рішення ставить під загрозу все розслідування.
- 3 серія. Коли криміналісти дізнаються особу обезголовленого тіла, знайденого в струмку, розслідування Форста зачіпає впливових людей.
- 4 серія. Ольга дізнається таємницю Сташека. Форст робить припущення, яке наближає його до вбивці й загрози.
- 5 серія. Форст полює на Звіра з Ґевонту, а поліція вистежує Форста. Єдиний спосіб виправдатися – вступити у відкрите протистояння з поліцейськими.
- 6 серія. Коли Звір викрадає близьку інспектору людину, увесь відділок разом із Форстом зосереджується на тому, щоб знайти її.
"Детектив Форст": дивіться онлайн трейлер серіалу
Які ще серіали популярні на Netflix зараз
- "Брати Сунь". Коли ворог починає полювання на родину члена тріади з Тайбея, головний герой вирушає до Лос-Анджелеса, щоб захистити матір і брата.
- "Твоя перша остання брехня". Колишня військова Мая знаходить свого вбитого чоловіка з допомогою прихованої відеоняні. Так вона розкриває небезпечну змову, що триває роками.