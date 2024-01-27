Речь идет о сериале "Детектив Форст", который увлекает оригинальным сюжетом и постоянно держит в напряжении.

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Почему сейчас популярен сериал "Детектив Форст"

Этот новый триллер 2024 года чаще всего просматривают украинцы на Netflix. Он состоит из шести серий, легко можно посмотреть за вечер.

Детектива отстраняют из-за его неортодоксальных методов расследования. Чтобы распутать серию жестоких убийств, он вынужден объединить усилия с журналисткой.

1 серия. Расследуя ужасное убийство, совершенное на вершине горы, комиссар Форст имеет дело с напряженным инспектором, любознательной журналисткой и вероятной второй жертвой.

Расследуя ужасное убийство, совершенное на вершине горы, комиссар Форст имеет дело с напряженным инспектором, любознательной журналисткой и вероятной второй жертвой. 2 серия. Форст испытывает характер и появляется на новом месте убийства, где могут находиться свежие зацепки. Но его решение ставит под опасность все расследование.

Форст испытывает характер и появляется на новом месте убийства, где могут находиться свежие зацепки. Но его решение ставит под опасность все расследование. 3 серия. Когда криминалисты узнают личность обезглавленного тела, найденного в ручье, расследование Форста затрагивает влиятельных людей.

Когда криминалисты узнают личность обезглавленного тела, найденного в ручье, расследование Форста затрагивает влиятельных людей. 4 серия. Ольга узнает тайну Сташека. Форст делает предположение, которое приближает его к убийце и угрозе.

Ольга узнает тайну Сташека. Форст делает предположение, которое приближает его к убийце и угрозе. 5 серия. Форст охотится на Зверя из Гевонт, а полиция выслеживает Форста. Единственный способ оправдаться– вступить в открытое противостояние с полицейскими.

Форст охотится на Зверя из Гевонт, а полиция выслеживает Форста. Единственный способ оправдаться– вступить в открытое противостояние с полицейскими. 6 серия. Когда Зверь похищает близкого инспектора человека, весь участок вместе с Форстом сосредотачивается на том, чтобы найти ее.

"Детектив Форст": смотрите онлайн трейлер сериала

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