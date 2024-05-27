Стриминговая платформа Netflix предлагает очередные новинки, которые стоят вашего внимания. В подборке Кино 24 вы найдете интересные фильмы и сериалы, что выйдут на этой неделе.

Интересно Топовые фильмы и сериалы: что посмотреть на Netflix в выходные

29 мая – "Другой Франко"

Премьера украинского фильма состоялась 8 февраля, а уже со среды его можно будет смотреть на Netflix. Он рассказывает о жизни сына украинского писателя Ивана Франко – Петра Франко. События разворачиваются в 1941 году во Львове, в семейном имении. В разгар Второй мировой войны к Петру приезжает его старый друг Андрей Грищук.

"Другой Франко": смотрите трейлер онлайн

30 мая – "Эрик"

События драматического мини-сериала переносят в Нью-Йорк 1980-х годов. Отец, теряя надежду, начинает сотрудничать с полицейским, чтобы найти 9-летнего мальчика. В то же время он противостоит своим демонам.

"Эрик": смотрите трейлер онлайн

31 мая – "Ни одна отныне"

17-летняя девушка сообщает, что в старшей школе произошло сексуальное насилие. Дело начинают расследовать: это в корне меняет жизнь девушки и заставляет ее по-новому взглянуть на отношения с близкими людьми.

"Ни одна отныне": смотрите трейлер онлайн

1 июня – "Взрослый для сказок 2"

В субботу на Netflix выйдет вторая часть польской комедии о совершеннолетии и молодом киберспортсмене Вальдеке. В новом фильме он отправится на поиски отца, которого раньше никогда не видел. Ему придется пройти нелегкое путешествие по горам Татра.

"Взрослый для сказок 2": смотрите трейлер онлайн

2 июня – "Мой домашний крокодил"

Музыкальный анимационный фильм вышел в 2022 году, а уже в это воскресенье его можно будет посмотреть на Netflix. Он рассказывает о Лайле – настоящего морского крокодила, который имеет удивительный голос и актерские способности. На него натыкается семья, что только переехала в Нью-Йорк и поселилась в новом доме. К сожалению, взрослые очень предвзято относятся к волшебному животному.

"Мой домашний крокодил": смотрите трейлер онлайн

Также на этой неделе на Netflix выйдут такие фильмы и сериалы: