Стримінгова платформа Netflix пропонує чергові новинки, що варті вашої уваги. У добірці Кіно 24 ви знайдете цікаві фільми й серіали, що вийдуть цього тижня.

Цікаво Топові фільми й серіали: що подивитися на Netflix у вихідні

29 травня – "Інший Франко"

Прем'єра українського фільму відбулась 8 лютого, а вже від середи його можна буде дивитися на Netflix. Він розповідає про життя сина українського письменника Івана Франка – Петра Франка. Події розгортаються у 1941 році у Львові, у родинному маєтку. У розпал Другої світової війни до Петра приїжджає його старий друг Андрій Грищук.

"Інший Франко": дивіться трейлер онлайн

30 травня – "Ерік"

Події драматичного мінісеріалу переносять у Нью-Йорк 1980-х років. Батько, втрачаючи надію, починає співпрацювати з поліціянтом, щоб знайти 9-річного хлопчика. Водночас він протистоїть своїм демонам.

"Ерік": дивіться трейлер онлайн

31 травня – "Жодна віднині"

17-річна дівчина повідомляє, що в старшій школі сталося сексуальне насильство. Справу починають розслідувати: це докорінно змінює життя дівчини та змушує її по-новому поглянути на стосунки з близькими людьми.

"Жодна віднині": дивіться трейлер онлайн

1 червня – "Задорослий для казок 2"

У суботу на Netflix вийде друга частина польської комедії про повноліття та молодого кіберспортсмена Вальдека. У новому фільмі він вирушить на пошуки батька, якого раніше ніколи не бачив. Йому доведеться пройти нелегку подорож горами Татра.

"Задорослий для казок 2": дивіться трейлер онлайн

2 червня – "Мій домашній крокодил"

Музичний анімаційний фільм вийшов у 2022 році, а вже у цю неділю його можна буде переглянути на Netflix. Він розповідає про Лайла – справжнього морського крокодила, який має дивовижний голос та акторські здібності. На нього натикається сім'я, що тільки-но переїхала до Нью-Йорку та оселилась у новому домі. На жаль, дорослі дуже упереджено ставляться до чарівної тварини.

"Мій домашній крокодил": дивіться трейлер онлайн

Також цього тижня на Netflix вийдуть такі фільми й серіали: