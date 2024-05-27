Новинки от Netflix: какие фильмы и сериалы выйдут на этой неделе
На последней майской неделе Netflix порадует новыми фильмами и сериалами, которые появятся на платформе. От трогательных музыкальных комедий до драматических сериалов – каждый найдет что-то на свой вкус.
Стриминговая платформа Netflix предлагает очередные новинки, которые стоят вашего внимания. В подборке Кино 24 вы найдете интересные фильмы и сериалы, что выйдут на этой неделе.
Интересно Топовые фильмы и сериалы: что посмотреть на Netflix в выходные
29 мая – "Другой Франко"
Премьера украинского фильма состоялась 8 февраля, а уже со среды его можно будет смотреть на Netflix. Он рассказывает о жизни сына украинского писателя Ивана Франко – Петра Франко. События разворачиваются в 1941 году во Львове, в семейном имении. В разгар Второй мировой войны к Петру приезжает его старый друг Андрей Грищук.
"Другой Франко": смотрите трейлер онлайн
30 мая – "Эрик"
События драматического мини-сериала переносят в Нью-Йорк 1980-х годов. Отец, теряя надежду, начинает сотрудничать с полицейским, чтобы найти 9-летнего мальчика. В то же время он противостоит своим демонам.
"Эрик": смотрите трейлер онлайн
31 мая – "Ни одна отныне"
17-летняя девушка сообщает, что в старшей школе произошло сексуальное насилие. Дело начинают расследовать: это в корне меняет жизнь девушки и заставляет ее по-новому взглянуть на отношения с близкими людьми.
"Ни одна отныне": смотрите трейлер онлайн
1 июня – "Взрослый для сказок 2"
В субботу на Netflix выйдет вторая часть польской комедии о совершеннолетии и молодом киберспортсмене Вальдеке. В новом фильме он отправится на поиски отца, которого раньше никогда не видел. Ему придется пройти нелегкое путешествие по горам Татра.
"Взрослый для сказок 2": смотрите трейлер онлайн
2 июня – "Мой домашний крокодил"
Музыкальный анимационный фильм вышел в 2022 году, а уже в это воскресенье его можно будет посмотреть на Netflix. Он рассказывает о Лайле – настоящего морского крокодила, который имеет удивительный голос и актерские способности. На него натыкается семья, что только переехала в Нью-Йорк и поселилась в новом доме. К сожалению, взрослые очень предвзято относятся к волшебному животному.
"Мой домашний крокодил": смотрите трейлер онлайн
Также на этой неделе на Netflix выйдут такие фильмы и сериалы:
- "Танцы с дьяволом"
- "Цвета зла: красный"
- "Жизнь, которую ты хотела"
- "Бионика"
- "Девушка-Гик"
- "Как испортить отношения"
- "Часть тебя"
- "Кабельщик"
- "Я видел своего"
- "Убить трубача".