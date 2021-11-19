Что покажут в 4 сезоне "Крепостной": актеры сериала опубликовали интересный тизер

Третий сезон "Крепостной" закончился, однако поклонников ждет продолжение! В новом четвёртом сезоне нам покажут истории жизни детей главных героев предыдущих частей. Премьера сериала запланирована на осень 2022 года.

Из ролика становится ясно, что нам действительно расскажут новую историю о наследниках главных пар сериала. По сюжету события будут происходить через 23 года с начала событий первого сезона.

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4 сезон легендарной мелодрамы покажет продолжение событий вокруг уже хорошо известных фамилий: Жадан, Яблоневский, Червинские, Косачи, Дорошенко и другие. Сюжетные линии, полный актерский состав и тайны будущей премьеры создатели проекта пока не раскрывают.

– говорится в описании под видео.

Среди актеров мы увидим Тараса Цымбалюка, Станислава Боклана и Сергея Стрельникова.

"Крепостная" 4 сезон: смотрите тизер к сериалу