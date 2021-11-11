По словам Тараса Цымбалюка, сейчас продолжается уже третий месяц съемок. Сериал снова будет выходить в 20: 15 часов, начиная с первого ноября.

Если вы пропустили "Крепостная. Желанная Любовь" 13 и 14 серии: какие приключения ждали героев в новых эпизодах

Уже третий месяц идут съемки четвертого, завершающего сезона сериала "Крепостная", который осенью 2022 года появится на СТБ,

– поделился актер.

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Нам расскажут новую историю о наследниках главных пар сериала. По сюжету, события будут происходить через 23 года с начала событий первого сезона, то есть в 1879-м. Через 18 лет после отмены крепостничества в Российской империи. Об этом сообщил телеграм-канал Культурная Прачечная.

Скорее всего в новом сезоне главными героями будут такие персонажи:

Николя (сын Елены Кореневой и Николая Дорошенко);

(сын Елены Кореневой и Николая Дорошенко); Лев (сын Петра Червинского и Ларисы Яхонтовой);

(сын Петра Червинского и Ларисы Яхонтовой); Зоряна (дочь кузнеца Назара и его покойной жены Орыси);

Наташенька (дочь Гали и Панаса).

График выхода следующих серий 3-го сезона

15 и 16 серии – 11 ноября;

17 и 18 серии – 15 ноября;

19 и 20 серии – 16 ноября;

21 и 22 серии – 17 ноября;

23 и 24 серии – 18 ноября.

Напомним, 1 ноября 2021 года состоялась премьера третьего сезона костюмированной драмы "Крепостная" на СТБ. Эксклюзивные описания сюжетов от редакции Кино 24 и отзывы зрителей:

"Крепостная. Желанная Любовь" 1 и 2 серии: с чего начался новый сезон и реакция зрителей;

Второе покушение на Жадана и подозрительный новый друг Стефан в 3 и 4 сериях "Крепостной 3";

"Крепостная 3": Жадан виновен в смерти Веры, и Петр прогоняет Ларису в 9 и 10 сериях;

"Крепостная. Желанная Любовь" 13 и 14 серии: какие приключения ждали героев в новых эпизодах.

Нашел ли Жадан Екатеринк и договорилась ли Катя с Натальей за убежище – смотрите сегодня в 20:15 часов 15-ю и 16-ю серии 3-го сезона "Крепостной".

"Крепостная" 3 сезон 15-я и 16-я серии: смотрите анонс онлайн