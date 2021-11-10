Главная интрига в сюжете костюмированной драмы третьего сезона – 7 любовных историй. Также поклонников ждут 3 истории предательства и несколько мощных сюжетных линий о социальном падении.

Если вы пропустили "Крепостная 3": Жадан виновен в смерти Веры и Петр прогоняет Ларису в 9 и 10 сериях

График выхода следующих серий

15 и 16 серии – 11 ноября;

17 и 18 серии – 15 ноября;

19 и 20 серии – 16 ноября;

21 и 22 серии – 17 ноября;

23 и 24 серии – 18 ноября.

Внимание! Дорогие зрители, если вы еще не видели 13-й и 14-й серий сериала "Крепостная. Вожделенная любовь", предупреждаем – далее спойлеры. Если вы не боитесь их – читайте охотно дальше. Но в первую очередь рекомендуем посмотреть эпизоды.

"Крепостная. Вожделенная любовь " 12 серия: сюжет

Андрей пожалел о случившемся. В 13-й серии Катя узнала, что Андрей ей врет. Она пообещала всем рассказать, что Жадан торгует девушками в киевских борделях. Андрей пытался остановить ее, но в комнату зашла ее тетя, которая усыпила Катю. Без сознания ее отправили в новое крыло больницы, созданное для душевнобольных.



Андрей Жадан в сериале "Крепостная 3" / Скриншот / Megogo

Катя не успела очнуться в больнице, как ее снова усыпили. Андрей навещал Катю, говорил, что любит.

Ты моя жена и останешься ею навсегда,

– настаивает Андрей.

Катерина раздражена происходящим, просит освободить ее. Однако, Андрея совсем не интересует то, что она говорит. "Она останется здесь под вашим присмотром. Об этом никто не должен знать", – говорит Жадан врачу и угрожает ему, если что-то пойдет не так.



Катерина в сериале "Крепостная 3" / Скриншот / Megogo

Жадан приказал закрыть все бордели, чтобы завоевать доверие Кати. В то же время договаривается с Назаром, чтобы проследил, чтоб к Кате никого не впускали. Стефан узнал, что Жадан не поехал с Катериной в путешествие и старается вместе с Ольгой следить за всеми. Назар осмелился открыть дверь к Катерине, но ее снова усыпили. Через окно это все увидел Стефан.



Катерина у больницы в сериале "Крепостная 3" / Скриншот / Megogo

"Крепостная. Вожделенная любовь" 14 серия: сюжет

В 14-й серии Ольга и Стефан похищают Катерину из психбольницы, где ее приказал держать насильно Жадан. Андрей очень разгневался, когда он об этом узнал и всякими способами пытается найти ее: расклеивает ее фотографии и Стефана.



Ольга и Стефан похитили Катю в сериале "Крепостная 3" / Скриншот / Megogo

Катерина благодарит Стефана. Он также говорит, что тогда в парке, когда они гуляли, он сказал искренние слова Кате.

Тогда в парке, возле вашего дома, я не кривил душой. Вы действительно мне не безразличны. И мне очень жаль, что я причинил вам столько боли,

– говорит Стефан.



Стефан признается Кате в искренних чувствах к ней / Скриншот / Megogo

Недавно Луценко привез к Наталье в монастырь Ксению против ее воли. Он считает, что в нее вселилось чудовище. Что будет делать Наталья? Однако, позже к Наталье приходит и сама Катерина, которая просит убежища.



Наталья в сериале "Крепостная" / Скриншот / Megogo

Назар конечно выслеживает Катю, но, узнав о поступках Жадана, шокирован.



Назар в сериале "Крепостная 3" / Скриншот / Megogo

Отзывы зрителей на 13-ю и 14-ю серии

"Ужасный сюжет! Слишком перемудрили, и Катя новая не может играть достойно!";

"Был у него план: обвенчаться с Катей и жить долго и счастливо. Да нет. Надо же было третий сезон выдумать. Да еще и такое придумать";

"Ох и закрутили сюжет!";

"Чтобы такое теперь разрулить – кому-то из них нужно отобрать память";

"Актеры – супер, но уже не интересно! Вот бы только в предыдущих сезонах поменять актрису! Очень неудачный выбор! Теперешняя Катя супер!";

"Мне больше всего нравится, как живет красивая женщина, купается в роскоши. А потом со скандалом пристает к мужу, где он деньги берет на ее прихоти. Может, там и зарабатывает";

"Сценарий третьего сезона – сплошное разочарование... и новая актриса никак не воспринимается";

"Был такой благородный, а тут сделали из него подонка. Можно было, какую-то вторую интригу закрутить. Вера в людей пропадает";

"Все, как обычно: вышла замуж за благородного честного человека, а он оказался мерзавцем";

"У сценариста дальше пошел кризис фантазии, скатился к дешевому детективу";

"Новая актриса вообще не нравится. Я так надеялась, что в этом фильме будет счастливый конец. Сделали непонятно что";

"У меня такое впечатление, что это будет 100 серий, поскольку у них каждые серии – что-то новое и новое";

"Крепостная 3" 13-я и 14-я серии: смотрите анонс онлайн