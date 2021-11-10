Головна інтрига у сюжеті костюмованої драми третього сезону – 7 любовних історій. Також прихильників чекають 3 історії зради й кілька потужних сюжетних ліній про соціальне падіння.

Якщо ви пропустили "Кріпосна 3": Жадан винен у смерті Віри та Петро проганяє Ларису у 9 і 10 серіях

Графік виходу наступних серій

15 і 16 серії ― 11 листопада;

17 і 18 серії ― 15 листопада;

19 і 20 серії ― 16 листопада;

21 і 22 серії ― 17 листопада;

23 і 24 серії ― 18 листопада.

Увага! Любі глядачі, якщо ви ще не бачили 13-ї та 14-ї серій серіалу "Кріпосна. Жадана Любов", попереджаємо – далі спойлери. Якщо ви не боїтеся їх – читайте залюбки далі. Але найперше рекомендуємо переглянути епізоди.

"Кріпосна. Жадана любов" 12 серія: сюжет

Андрій пожалів про те, що сталося. У 13-й серії Катя дізналася, що Андрій їй бреше. Вона пообіцяла усім розповісти, що Жадан торгує дівчатами у київських борделях. Андрій намагався зупинити її, але у кімнату зайшла її тітка, яка приспала Катю. Непритомною її відправили у нове крило лікарні, створене для душевнохворих.



Андрій Жадан у серіалі "Кріпосна 3" / Скриншот / Megogo

Катя не встигла опритомніти в лікарні, як її знову приспали. Андрій відвідував Катю, казав, що любить.

Ти моя дружина і залишишся нею назавжди,

– наполягає Андрій.

Катерина роздратована тим, що відбувається, просить звільнити її. Однак, Андрія зовсім не цікавить те, що вона говорить. "Вона залишиться тут під вашим наглядом. Про це ніхто не має знати", – говорить Жадан лікарю і погрожує йому, якщо щось піде не так.



Катерина у серіалі "Кріпосна 3" / Скриншот / Megogo

Жадан наказав закрити всі борделі, щоб завоювати довіру Каті. Водночас домовляється з Назаром, щоб прослідкував, щоб до Каті нікого не впускали. Стефан дізнався, що Жадан не поїхав з Катериною в подорож і намагається разом з Ольгою слідкувати за всіма. Назар наважився відкрити двері до Катерини, але її знову приспали. Через вікно це все побачив Стефан.



Катерина у лікарні у серіалі "Кріпосна 3" / Скриншот / Megogo

"Кріпосна. Жадана любов" 14 серія: сюжет

У 14-ї серії Ольга та Стефан викрадають Катерину з психлікарні, де її наказав тримати насильно Жадан. Андрія дуже розгнівався, коли він про це дізнався і всякими способами намагається знайти її: розклеює її фотографії та Стефана.



Ольга та Стефан викрали Катю у серіалі "Кріпосна 3" / Скриншот / Megogo

Катерина дякує Стефану. Він також каже, що тоді в парку, коли вони гуляли, він сказав щирі слова Каті.

Тоді в парку біля вашого дому, я не кривив душею. Ви справді мені не байдужі. І мені дуже шкода, що я завдав вам стільки болю,

– говорить Стефан.



Стефан зізнається Каті у щирих почуттях до неї / Скриншот / Megogo

Нещодавно Луценко привіз до Наталі в монастир Ксенію проти її волі. Він вважає, що в неї вселилося чудовисько. Що робитиме Наталя? Однак, пізніше до Наталі приходить й сама Катерина, яка просить притулку.



Наталя у серіалі "Кріпосна" / Скриншот / Megogo

Назар звісно вистежує Катю, але, дізнавшись про вчинки Жадана, шокований.



Назар у серіалі "Кріпосна 3" / Скриншот / Megogo

Відгуки глядачів на 13-ту та 14-ту серії

"Жахливий сюжет! Занадто перемудрували і Катя нова не може грати достойно!";

"Був у нього план: обвінчатись з Катею і жити довго і щасливо. Так ні. Треба ж було третій сезон вигадати. Та ще й таке придумати";

"Ох і закрутили сюжет!";

"Щоб таке тепер розрулити – комусь з них має відібрати пам'ять";

"Актори – супер, але вже не цікаво! От би тільки в попередніх сезонах поміняти актрису! Дуже невдалий вибір! Теперішня Катя супер!";

"Мені найбільше подобається, як живе гарна жіночка, купається в розкоші. А потім зі скандалом пристає до чоловіка, де він гроші бере на її забаганки. Де може, там і заробляє";

"Сценарій третього сезону – суцільне розчарування… і нова актриса ніяк не сприймається";

"Був такий благородний, а тут зробили з нього покидька. Можна було, якусь другу інтригу закрутити. Віра в людей пропадає";

"Все як звичайно: вийшла заміж за благородну чесну людину, а він виявився мерзотником";

"У сценариста далі пішла криза фантазії, скотилася до дешевого детективу";

"Нова актриса взагалі не подобається. Я так надіялась, що в цьому фільмі буде щасливий кінець. Зробили не зрозуміти що";

"В мене таке враження, що то буде 100 серій, оскільки в них кожні серії – щось нове і нове";

"Кріпосна. Жадана любов": дивіться анонс 12-ї та 13-ї серій онлайн".

"Кріпосна 3" 13-та і 14-та серії: дивіться анонс онлайн