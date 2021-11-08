В предыдущих сериях зрители узнали о шоковой смерти Орыси после родовой лихорадки, Петре Червинском, который раскрыл тайну жены и сам изменил ей с няней Льва. А также о Стефане Яблоневском, который показал свое настоящее лицо.
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Сегодня мы увидели 9 и 10 серии, график следующих серий таков:
- 11 и 12 серии – 9 ноября;
- 13 и 14 серии – 10 ноября;
- 15 и 16 серии – 11 ноября;
- 17 и 18 серии – 15 ноября;
- 19 и 20 серии – 16 ноября;
- 21 и 22 серии – 17 ноября;
- 23 и 24 серии – 18 ноября.
"Крепостная. Желанная Любовь" 9 серия: сюжет
В 9-й серии Екатерина узнает о загадочной Вере. Жадан ей рассказывает, что Вера – это жена Стефана Яблоневского и женщина, которую он давно любил. Также Андрей сказал, что чувствует себя виновным в ее смерти. Екатерина чувствует себя растерянной и испуганной. Она узнает подробности, которые ее шокируют.
В смерти Веры виноват только тот, кто оборвал ее жизнь, а не любивший ее,
– успокаивает Катя Андрея.
Соня Присс в сериале "Крепостная. Желанная Любовь" / Скриншот из сериала / Megogo
Карпо Карпович привлекает внимание Павлины Иосифовны, приносит ей вкусности и просит ее пойти с ним гулять. Она согласилась, улыбаясь. Карпо за счастье порадовать добрую Павлину.
Олеся Жураковская в сериале "Крепостная. Желанная Любовь" / Скриншот из сериала / Megogo
Назар после смерти Орыси сам не свой: не выходит из нетрезвого состояния, в голове – хаос. На последние деньги он покупает алкоголь, совершает погромы в кабаках. Назар обвиняет Екатерину в том, что произошло с его женой.
Сидела бы дома, играла бы на своих фортепианах, за мужиком бы смотрела – нет, она в врачи подалась!
– размышляет Назар.
Кадр из сериала "Крепостная. Желанная Любовь" / Скриншот из сериала / Megogo
Наталья все свое имущество оставляет для монастыря и не хочет, чтобы что-нибудь связывало ее с современным миром. Брат Наталии, Николай, обвиняет во всем Червинского. В разговоре с ним, Наталья объясняет, что она уже не та, какой была когда-то. Теперь она – настоятельница монастыря, игуменья Григория.
Я здесь по велению своего сердца. По своей воле я душу, тело и помыслы вверила Спасителю нашему! Только он мне указ, а не властолюбец, впавший в грех прелюбодеяния с замужней женщиной и зачавший ребенка вне брака,
– отвечает Наталья Николаю.
Наталья и Николай в сериале "Крепостная. Желанная Любовь" / Скриншот из сериала / Megogo
"Крепостная. Желанная Любовь" 10 серия: сюжет
В 10-й серии Назар спасает Ольгу Родзевич, которая управляет фабрикой, от изнасилования и прогоняет негодяев (его товарищей-пьяниц) из дома, которые прежде всего хотели грабить.
Назар после спасения девушки / Скриншот из сериала / Megogo
Богдан докладывает Жадану, что прислуга поляка убит, но Стефану все же удалось скрыться раненым. Андрей взбешен. Стефан растерян и ищет убежища, покупает новую одежду.
Стефан покупает шляпу в сериале "Крепостная. Желанная Любовь" / Скриншот из сериала / Megogo
Андрей приходит к Назару в кузницу, обещает, что ее дочь Зоряну они с Катей воспитают как родную. Также отмечают, что не будут скрывать от девушки, кто ее настоящие родители.
Захочешь вернуться к дочери – наша дверь для тебя всегда открыта,
– говорит Жадан Назару.
Назар в сериале "Крепостная. Желанная Любовь" / Скриншот из сериала / Megogo
Николай признается в любви Елене, и хочет, чтобы она стала его женой.
Ты мой друг, мой воздух, моя жизнь. Я больше всего на свете хочу, чтобы ты стала моей женой. Никто не имеет права запретить нам быть счастливыми,
– признается Николай.
Позже они поженились.
Николай и Елена в сериале "Крепостная. Желанная Любовь" / Скриншот из сериала / Megogo
Назар пришел к своей дочери – Зоряне. Слова здесь излишни.
Здравствуй, доченька. Ты прости своего отца непутевого. Я больше тебя не оставлю. Сколько мне Богом отпущено – столько рядом буду. Слышишь? Красавица моя,
– говорит Назар дочери.
В этой серии также они вместе окрестили Зорянку.
Назар в сериале "Крепостная. Желанная Любовь" / Скриншот из сериала / Megogo
Лариса Червинская приехала к мужу, чтобы увидеться с сыном, но разъяренный Петр прогнал ее прочь.
Лариса с сыном в сериале "Крепостная. Желанная Любовь" / Скриншот из сериала / Megogo
Актерский состав
- Соня Присс;
- Станислав Боклан;
- Наталья Денисенко;
- Анна Сагайдачная;
- Марк Дробот;
- Тарас Цымбалюк;
- Олеся Жураковская;
- Виктор Жданов;
- Максим Радугин;
- Сергей Стрельников;
- Федор Лавров;
- Мария Машкова;
- Алина Коваленко и другие.
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