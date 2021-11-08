Роль Тараса Цимбалюка
Тарас Цимбалюк третий сезон подряд костюмированной драмы играет кузнеца-крепостного Назара. Когда-то он был искренне влюблен в Катю. Однако, однажды он попал в пожар. Выжив, встречает свою большую любовь – девушку Орысю.
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В сериале "Крепостная. Вожделенная любовь" любимая Орыся беременеет и рожает ему доченьку Зоряну. К этому времени Назар становится свободным и получает в Киеве работу цехового кузнеца.
Тарас Цимбалюк у себя в инстаграме поделился фото съемок сериала в разное время года.
Первая неделя новой "Крепостной" прошла. Как вам новый сезон?
– спрашивает актер у поклонников сериала.
Фото закулисья "Крепостной 3" / Фото из инстаграма Тараса Цимбалюка
Актер также показал видео из гримерки, где ему накладывают грим – шрамы от ожогов, которые Назар получил во время пожара.
График выхода новых серий
- 9 и 10 серии – 8 ноября;
- 11 и 12 серии – 9 ноября;
- 13 и 14 серии – 10 ноября;
- 15 и 16 серии – 11 ноября;
- 17 и 18 серии – 15 ноября;
- 19 и 20 серии – 16 ноября;
- 21 и 22 серии – 17 ноября;
- 23 и 24 серии – 18 ноября.
Реакция поклонников на последние серии и игру Тараса
- "Классно, но Катя какая-то не такая. Привыкла к предыдущей";
- "За что сценаристы убили Орысю??? Я плакала. Она классная, милая, как Назар теперь без нее? Тарас, играл шикарно, я поверила";
- "Тарасик! Очень красивый сериал, замечательная игра! Браво!";
- "Тарас непревзойденный! Спасибо за актерскую игру!";
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- "Не смотрела ни одного сезона, хотя костюмированные фильмы то кайф, но вчерашней Орыси было до слез жаль";
- "Актерский состав просто нереален, игра великолепна, сюжет непредсказуем и все это заставляет в 20:15 прилипать к экрану";
- "Вчера проплакала почти всю серию, очень жаль Назара";
- "Актерская игра замечательная, большое спасибо Вам и всей команде Крепостной. Вы большие молодцы";
- "Вчерашняя серия была шоком. Ты играл до мурашек, мне больше было жаль тебя, чем Орысю, смотреть самое интересное";
- "Сезон крут, как всегда, но Орысю зачем? Назар теперь для Кати новый враг?";
- "Жду увидеть Назара с Ольгой";
- "Все круто. Но так жалко Орысю";
- "Все замечательно, очень интересно, неожиданно и новая актриса замечательная, актеры такие молодцы, вдохновения вам больше";
- "Мне жаль Назара он искренне любил Орысю. А она умерла, как же я хочу, чтобы в конце сериала все были счастливы!";
- "Самый интересный сезон. Разумеется 1,2 тоже нереальны, но 3 – просто фантастика. Смотрю и даже не моргаю".