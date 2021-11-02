Премьера "Крепостной 3" прошла на телеканале "СТБ". В общей сложности 3 сезон будет состоять из 24 серий, которые будут презентовать с понедельника по четверг в 20:15. Напомним, костюмированная драма рассказывает драматическую историю бывшей крепостной Екатерины Вербицкой.

Если вы пропустили "Крепостная. Желанная любовь" 1 и 2 серии: с чего начался новый сезон и реакция зрителей

График выхода следующтих серий

5 и 6 серии ― 3 ноября;

7 и 8 серии ― 4 ноября;

9 и 10 серии ― 8 ноября;

11 и 12 серии ― 9 ноября;

13 и 14 серии ― 10 ноября;

15 и 16 серии ― 11 ноября;

17 и 18 серии ― 15 ноября;

19 и 20 серии ― 16 ноября;

21 и 22 серии ― 17 ноября;

23 и 24 серии ― 18 ноября;

"Крепостная. Желанная Любовь" 3 серия: сюжет

В 3-й серии Катя узнала из письма из Нежина, что на Андрея Жадана ночью снова покушались. Нож, которым в первый раз ранили Жадана, оказался его собственным. Здесь и загадка, теперь трудно понять, кто хотел убить Андрея. Вернувшись домой, Андрею не очень понравилась идея, что Яблоневский остался, но так хочет Катя, а ее слово для него – закон. Однако Андрей прав – в доме он будет еще ближе к своему убийце.



Андрей Жадан вернулся домой / Фото Megogo

Лариса родила ребенка, Червинский приказал взять няню, чтобы не приучать к рукам матери.

Также в этой серии Катя с Андреем отпразднуют свою свадьбу с самыми близкими, а Стефан Яблоневский подарит очень подозрительные подарки: Екатерине – серьги, а Андрею – оружие. Что скрывает новый друг и спаситель Екатерины – Яблоневский?



Празднование свадьбы Андрея и Екатерины / Фото Megogo

"Крепостная. Желанная Любовь" 4 серия: сюжет

В 4-й серии Яков, которого накануне встретила Галя, хочет отомстить за то, что она отказалась одолжить деньги. Он ночью похитил ребенка и продал его незнакомой бездетной паре из Одессы. Родители сами не свои, узнав об этом утром. Впоследствии Яков погиб в реке, ребенка вернули родителям.



Яков похитил ребенка Гали и Панаса / Фото Megogo

Читайте также 6 долгожданных сериалов ноября: премьеры Netflix, Apple TV+, Hulu, Prime Video

Стефан Яблоневский пытается все больше завоевать доверие Кати и у него это успешно получается. В то же время Андрей пытается понять, кто же он на самом деле. Помощник Жадана находит в комнате нового друга любовные письма неизвестной женщины и показывает их Андрею.



Стефан Яблоневский завоевывает доверие Кати / Фото Megogo

"Крепостная 3" 2021: смотрите анонс 3 и 4 серий онлайн