Премьера "Крепостной 3" прошла на телеканале "СТБ". В общей сложности 3 сезон будет состоять из 24 серий, которые будут презентовать с понедельника по четверг в 20:15. Напомним, костюмированная драма рассказывает драматическую историю бывшей крепостной Екатерины Вербицкой.
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График выхода следующтих серий
- 5 и 6 серии ― 3 ноября;
- 7 и 8 серии ― 4 ноября;
- 9 и 10 серии ― 8 ноября;
- 11 и 12 серии ― 9 ноября;
- 13 и 14 серии ― 10 ноября;
- 15 и 16 серии ― 11 ноября;
- 17 и 18 серии ― 15 ноября;
- 19 и 20 серии ― 16 ноября;
- 21 и 22 серии ― 17 ноября;
- 23 и 24 серии ― 18 ноября;
"Крепостная. Желанная Любовь" 3 серия: сюжет
В 3-й серии Катя узнала из письма из Нежина, что на Андрея Жадана ночью снова покушались. Нож, которым в первый раз ранили Жадана, оказался его собственным. Здесь и загадка, теперь трудно понять, кто хотел убить Андрея. Вернувшись домой, Андрею не очень понравилась идея, что Яблоневский остался, но так хочет Катя, а ее слово для него – закон. Однако Андрей прав – в доме он будет еще ближе к своему убийце.
Андрей Жадан вернулся домой / Фото Megogo
Лариса родила ребенка, Червинский приказал взять няню, чтобы не приучать к рукам матери.
Также в этой серии Катя с Андреем отпразднуют свою свадьбу с самыми близкими, а Стефан Яблоневский подарит очень подозрительные подарки: Екатерине – серьги, а Андрею – оружие. Что скрывает новый друг и спаситель Екатерины – Яблоневский?
Празднование свадьбы Андрея и Екатерины / Фото Megogo
"Крепостная. Желанная Любовь" 4 серия: сюжет
В 4-й серии Яков, которого накануне встретила Галя, хочет отомстить за то, что она отказалась одолжить деньги. Он ночью похитил ребенка и продал его незнакомой бездетной паре из Одессы. Родители сами не свои, узнав об этом утром. Впоследствии Яков погиб в реке, ребенка вернули родителям.
Яков похитил ребенка Гали и Панаса / Фото Megogo
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Стефан Яблоневский пытается все больше завоевать доверие Кати и у него это успешно получается. В то же время Андрей пытается понять, кто же он на самом деле. Помощник Жадана находит в комнате нового друга любовные письма неизвестной женщины и показывает их Андрею.
Стефан Яблоневский завоевывает доверие Кати / Фото Megogo
"Крепостная 3" 2021: смотрите анонс 3 и 4 серий онлайн