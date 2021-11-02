Прем'єра "Кріпосної 3" відбулась на телеканалі "СТБ". Загалом 3 сезон складатиметься з 24 серій, які презентуватимуть з понеділка до четверга о 20:15 годині. Нагадаємо, костюмована драма розповідає драматичну історію колишньої кріпосної Катерини Вербицької.

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Графік виходу наступних серій

5 і 6 серії ― 3 листопада;

7 і 8 серії ― 4 листопада;

9 і 10 серії ― 8 листопада;

11 і 12 серії ― 9 листопада;

13 і 14 серії ― 10 листопада;

15 і 16 серії ― 11 листопада;

17 і 18 серії ― 15 листопада;

19 і 20 серії ― 16 листопада;

21 і 22 серії ― 17 листопада;

23 і 24 серії ― 18 листопада.

"Кріпосна. Жадана Любов" 3 серія: сюжет

У 3-й серії Катя дізналася з листа з Ніжина, що на Андрія Жадана вночі знову здійснили замах. Ніж, яким перший раз поранили Жадана, виявився його власним. Тут й загадка, тепер важко зрозуміти, хто хотів вбити Андрія. Повернувшись додому, Андрію не дуже сподобалася ідея, що Яблоневський залишився, але так хоче Катя, а її слово для нього – закон. Однак, Андрій має рацію – в будинку він буде ще ближче до свого вбивці.



Андрій Жадан повернувся додому / Фото Megogo

Лариса народила дитину, Червінський наказав взяти няню, щоб не привчати до рук матері.

У цій серії також Катя з Андрієм відсвяткують своє весілля з найближчими, а Стефан Яблоневський подарує дуже підозрілі подарунки: Катерині – сережки, а Андрію – зброю. Що приховує новий друг та рятівник Катерини – пан Яблоневський?



Святкування весілля Андрія та Катерини / Фото Megogo

"Кріпосна. Жадана Любов" 4 серія: сюжет

У 4-й серії Яків, якого напередодні зустріла Галя, хоче помститися за те, що вона відмовилася позичити їй гроші. Він вночі викрав дитину і продав їхню дитину незнайомій бездітній парі з Одеси. Батьки самі не свої, дізнавшись про це зранку. Згодом Яків загинув в річці, дитину повернули батькам.



Яків викрав дитину Галі та Панаса / Фото Megogo

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Стефан Яблоневський намагається все більше завоювати довіру Каті і йому це успішно виходить. Водночас, Андрій намагається зрозуміти, хто ж він насправді. Помічник Жадана знаходить у кімнаті нового друга любовні листи від невідомої жінки та показує їх Андрію.



Стефан Яблоневський завойовує довіру Каті / Фото Megogo

"Кріпосна 3" 2021: дивіться анонс 3 і 4 серій онлайн