Съемочный процесс длился 7 месяцев и 11 дней. Фильм изображает 3 времени года. Чтобы показать все живописные локации 19-го века актеры работали 120 смен, приходилось работать и ночью. Изысканные костюмы, невероятные прически, незабываемые эмоции – это то, что нас ждет в 3-м сезоне. А пока – обзор 1-й и 2-й серий.

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Актерский состав

  • Соня Присс;
  • Станислав Боклан;
  • Наталья Денисенко;
  • Анна Сагайдачная;
  • Марк Дробот;
  • Тарас Цымбалюк;
  • Олеся Жураковская;
  • Виктор Жданов;
  • Максим Радугин;
  • Сергей Стрельников;
  • Федор Лавров;
  • Мария Машкова;
  • Алина Коваленко и др.

"Крепостная: Желанная любовь" 1 серия: сюжет

В первой серии показали еще раз свадьбу Екатерины и Андрея, день, который должен был стать самым счастливым в их жизни. Девушка наконец получила свободу и вышла замуж за любимого, но как только их благословили родители и знакомые, неизвестный в черном плаще вонзил нож в грудь Андрея и превратил желанное счастье в ужас всей жизни. Екатерина не может поверить в происходящее. Врачи стараются сделать все, чтобы Жадан остался жив, однако надежды мало. Полицейские ищут тайного убийцу.

Кріпосна 1 серія 3 сезон
Екатерина не верит, что Андрея ранили / Скриншот из сериала / Megogo

Екатерину все называют проклятой и обвиняют в том, что произошло. Она пытается совершить самоубийство, наслушавшись слухов о себе, однако Софии Косач удалось отговорить Катю и вернуть к здравому смыслу.

Кріпосна 1 серія 3 сезон
Екатерина надеется, что Андрей жив / Скриншот из сериала / Megogo

Екатерина не смогла дойти домой, ведь на пути стал Петр Червинский, который обвинил ее в смерти сына Георгия и жестоко поступил с ней.

"Крепостная: Желанная любовь" 2 серия: сюжет

Начинается история с того, что девушка Орыся приносит хорошую весть своему любимому Назару – у них появится ребенок. В то же время к ним приходит заплаканная и напуганная Екатерина, которую они отвозят готовить в отель.

Кріпосна 2 серія 3 сезон
Екатерина ночует в отеле / Скриншот из сериала / Megogo

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Жадан бредит, самочувствие ухудшается, жар продолжается. Потом Андрей таки очнулся.

Ну что ты плачешь? Я же не умер!,
– говорит Андрей Жадан Екатерине.

Кріпосна 2 серія 3 сезон
У Андрея Жадана жар / Скриншот из сериала / Megogo

Петр Червинский отправляется в Нежин, чтобы понять, как его владения оказались в руках Андрея Жадана. Банкиры подсказывают помещику, чтобы он нашел подход к Екатерине, чтобы хитрым способом вернуть себе дом и землю. Также Червинский не нашел документа, подтверждающего тот факт, что Катя свободна.

Реакция зрителей на первую и вторую серии сериала "Крепостная: Желанная любовь"

Поклонники первых двух сезонов совсем не в восторге от замены главной героини и считают, что из-за этого уже совсем не интересно смотреть новый сезон.

  • "Вот прошла для меня та интрига";
  • "Зачем сменили главную героиню? Не тянет она, к сожалению, до уровня, который задала предыдущая";
  • "Новая актриса на роль Екатерины вообще не тянет. Посмотрела полсерии и поняла, что вообще не интересно по сравнению с предыдущими двумя сезонами";
  • "Мне эта актриса тоже не нравится";
  • "Так жаль, что заменили главную героиню, сериал стал из-за этого совсем неинтересен, сюжет классный, но героиня не та и кино уже не то";
  • "Актриса, конечно, не очень. Тяжко перестроиться";
  • "Катя не та";
  • "Честно говоря, очень ждала этот сезон. Но разочаровалась. Актрису сменили, Жадан умирает, уже не интересно, очень сильно разочарована и не хочется дальше смотреть. Только привыкла к Алексею, он умирает, привыкла к Жадану и тот умирает. Уже нет интереса смотреть дальше";
  • "Актриса разочаровала. Уже смотреть просто неинтересно".

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Кроме замечаний, были и положительные отзывы:

  • "Пока что нравится! Несмотря на то, что актрису поменяли... Соня Присс тоже умничка! Новая Катя маленькая и хрупкая! Пока что все нравится! Сюжет цепляет";
  • "Супер, смотрим. Да что вы с той актрисой. Все нормально";
  • "Актриса конечно же не та Катя! Но мне и она нравится, как роль играет".

"Крепостная" 3 сезон – график выхода серий

  • 1 и 2 серии – 1 ноября в 20:15;
  • 3 и 4 серии – 2 ноября в 20:15;
  • 5 и 6 серии – 3 ноября в 20:15;
  • 7 и 8 серии – 4 ноября в 20:15;
  • 9 и 10 серии – 8 ноября в 20:15;
  • 11 и 12 серии – 9 ноября в 20:15;
  • 13 и 14 серии – 10 ноября в 20:15;
  • 15 и 16 серии – 11 ноября в 20:15;
  • 17 и 18 серии – 15 ноября в 20:15;
  • 19 и 20 серии – 16 ноября в 20:15;
  • 21 и 22 серии – 17 ноября в 20:15;
  • 23 и 24 серии – 18 ноября в 20:15.

Международное признание сериала "Крепостная"

Сериал "Крепостная" стал не только одним из самых популярных сериалов украинцев, он завоевал и международный рынок.

  • В июле 2019 года сериал с потрясающим успехом прошел на польском телеканале TVP1. Польские зрители обсуждали проект наравне с "Игрой престолов" и теперь ждут продолжения.
  • Далее сериал увидели в Литве, Казахстане, России и Беларуси. Права на показ проданы в Японию (A.K Company), Чехию (Prima TV), Венгрию, Словакию, Болгарию (BNT), Латвию, Эстонию, Грузию, на территории Латинской Америки и в Балканские страны.
  • Летом 2020 года сериал был продан в Испанию и стал первой украинской многосерийной драмой, которую приобрел испанский телеканал, премьера состоялась на канале Divinity.
  • А зрители территорий Северной Америки теперь могут смотреть "Крепостную" на VOD-сервисе Amazon Prime.

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