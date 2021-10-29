Анастасия Глушко не снимала брекеты и не преобразовывалась максимально. Редакция Кино расскажет, почему так произошло и что таким образом хотели сказать авторы ленты.

Если вы пропустили Ирина Поплавская рассказала, будет ли второй сезон сериала "Моя любимая Страшко"

Что об этом думает редакция Кино 24

Еще с самого начала, когда было решено адаптировать колумбийский сериал на украинский лад, авторы решили, что покажут новую историю, которая будет отражением современной реальности, в которой мы живем. Булинг, мобинг, сексизм, объективация – мы с этими терминами сталкиваемся на каждом шагу: не только в школе или на улице, но и на работе среди зрелых взрослых людей. В это время чрезвычайно важна поддержка, душевное спокойствие и красота. Но! Красота не только внешняя, но и внутренняя. Да, никто не должен перестать ухаживать за собой, не об этом разговор. Мы должны стремиться ощущать нашу внутреннюю цель. Просто изменить внешность – позволит и дальше оценивать людей по одежде. Даже в саундтреке к сериалу звучит: "Быть красивой сердцем – важнее, чем все это". Поскольку человек должен меняться, начиная изнутри.

Главная героиня Анастасия Глушко своим примером показала, что красота – это не только внешние данные, но и качества, которые следует распознать с первых минут – доброта, честность, умение сочувствовать, преданность. На протяжении всех серий мы видим, как героиня становится увереннее и смелее – красивее. Она перестает себя травить, оскорблять и принимает себя такой, какой она есть.

"Моя любимая Страшко": смотрите видео онлайн

Когда в финальной серии Анастасия выходит к своим коллегам в красивом ярком наряде, с нежным макияжем и прической (но с теми же брекетами, очками и вьющимися волосами, из-за которых над ней смеялись), – коллеги не сводят глаз. Одни не узнают со спины, а другие восхищаются, но говорят: "Она такая же". Таким образом, сериал дает понять, если ты сияешь изнутри – ты сияешь и снаружи.

Мне очень понравилась фраза подруги Насти, Марины. Когда появляется Настя, все ее видят впервые, когда она преобразовалась и там такой диалог... (между коллегами – Кино 24), что-то изменилось, а Марина говорит: "Да нет, она такая же". И это очень круто, то есть она такая, какая и была в начале. Это очень глубоко, я бы сказала,

– поделилась Ирина Поплавская.

Личный дневник героини ya_ne_strashko: интересные факты

На протяжении всего сезона в сети становился все более популярным собственный дневник главной героини Насти Глушко ya_ne_strashko, в котором она делилась собственными историями, переживаниями и личными проблемами. По информации телеканала "1+1", это было сделано в поддержку сериала. А в рамках флешмоба #красиваясердцем известные украинские звезды делились пережитыми историями буллинга. В частности:

Александра Зарицкая;

Даша Астафьева;

MELOVIN;

Анна Ризадинова;

Руслана Пысанка;

Стася Ровинская;

Неля Шелкопляс.

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Флешмоб показал значительные результаты

Отметим, флешмоб состоялся при поддержке Общественной правозащитной организации Ла Страда, а психологи-практики давали советы, как противодействовать эмоциональному давлению.

По информации "1+1", "интервью звезд, рассказавших о своих историях буллинга, получили 225 700 просмотров на фейсбуке и 152 500 просмотров на ютубе, общий охват публикаций на Facebook составил 437 169 аккаунтов. 148 человек в комментариях рассказали свою историю буллинга, харасмента или поделились своими комплексами. Использование хэштега #красиваясердцем в токтоке – 175 видео. Суммарное количество просмотров – более 212 тысяч".

За время кампании личный дневник Насти Глушко в Instagram собрал 3 990 подписчиков. Суммарное количество охватов в постах составило 423 700 человек. Общее количество комментариев – 5 317. Суммарное количество просмотров видео в ТикТок по хештегу #мояулюбленастрашко – 2,4 млн,

– дополняет "1+1".

Что случилось в финальной серии "Моя любимая Страшко"

В последней серии вся компания отмечает День рождения Bonvisage. Брат Янины Георгий в дальнейшем пытается разоблачить генерального директора фирмы Максима Валерьевича Бондаренко. К сожалению, на этот раз ему все удается, конечно, с участием секретарши Ольги. Георгий признался Максиму, что все знает о подставной фирме и, чтобы не посадить его за решетку, предложил отказаться от своих акций. Макс, чтобы спасти себя и защитить Настю, с комом в горле, соглашается.

Ради меня Макс совершил такой поступок, на который я даже не могла рассчитывать. Он отказался от всего, чтобы спасти меня. Этот поступок перекрыл все мои сомнения, ведь никто не совершал подобного ради меня. Я всегда видела в Максе эти качества и иногда мне казалось, что это все заблуждение и я просто придумала его таким,

– говорит Настя.

Относительно других сюжетных линий:

Николай Скиба наконец-то получил то, чего хотел, – поцелуй Ольги. Девушка, кажется, доверилась парню;

Максим признался Янине, что не любит ее;

Курьер Иван нашел себе девушку, разочаровав Марину. То есть здесь подействовало правило: "Ценишь, когда теряешь".

В последние минуты Максим и Настя страстно поцеловались, а на экране появилась надпись "Продолжение следует".



Поцелуй Макса и Насти в финальной серии "Моя любимая Страшко" / Скриншот из сериала / Megogo

"В последней серии сезона моя героиня убеждается в том, насколько она красива. Как правильно заметила ее подруга, "она осталась той же, просто прекратила прятаться". Это открытие, с которым некоторое время нужно пожить и принять, это огромный путь, по которому она еще будет идти. Настя где-то подсознательно начинает понимать, что она гораздо сильнее и талантливее, чем думала. Ей все по силам, – рассказала актриса Ирина Поплавская о своей героине.

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Как отреагировали зрители сериала "Моя любимая Страшко" и какой финал ожидали

Почему зрители разочарованы? Потому что ожидали большего. В комментариях к постам "1+1" в инстаграме и Megogo они отметили:

"Я ожидала, что Настя снаружи больше изменится, брекеты снимет и линзы сменит вместо очков, потому что так ничего и не изменилось, просто платье надела и челку уложила";

"Кроме открытого декольте ничего не изменилось";

"Пушкареву хоть изменили действительно очень, а тут по сути ничего не изменилось";

"Изменили только одежду, я ждала большего. Немного разочарована";

"Было смешно, когда Янина не узнала Настю... Словно что-то изменилось";

"Кроме открытого декольте, ничего не изменилось";

"И где перемены? Одежда и причесали челку? Почему не поменяли очки и прическу? Как-то перевоплощение не очень".

Кроме этого, поклонники сериала с нетерпением ждут второй сезон, даже несмотря на завышенные ожидания по поводу финальной серии отметили, что это была роскошная история и лучшая адаптация среди других.

"Сейчас бы писать, что не произошло изменений. Жаль, что для вас изменения – это внешность. Поэтому они и сделали акцент "что-то изменилось, но не понимаю что" она осталась та же просто перестала прятаться";

"Очень понравился сериал. Это было невероятно, интересно и удивительно, я так рада: за Олю и Николая, за Настю и Макса, жалко Марину и курьера (забыла имя), а также Янину. Надеюсь на 2 сезон";

"Сначала думала так себе. Но чем дальше, тем интереснее. Не похоже на российскую версию, гораздо лучше, теплее, интереснее. В российской версии одни нервы и крики. А наша версия дарит хорошие эмоции после каждой серии";

"Это лучшая адаптация, мне кажется. А я смотрела даже "Бетти". Актерский состав впечатляет";

"Спасибо, смотрели всей семьей. А вот если будет второй сезон, то надо проучить брата Макса, Олю отправить на учебу";

"Так нежно, чувственно. Без пошлости. Финальная сцена – под культовую песню Вакарчука – невероятно. Надеюсь, будет 2 сезон".

Будет ли продолжение сериала

Вероятно, что да. Вчера, 28 октября, в "Сніданку з 1+1" Ирина Поплавская призналась, что похоже на то, что продолжение будет.

Там действительно такая концовка "подвешенная", ее можно по-разному воспринимать и как незавершенную историю, и как завершенную в каком-то смысле, поэтому все может быть,

– поделилась актриса.

Во втором сезоне мы увидим, как развиваются отношения Макса и Насти, Оли и Николая, будут ли они вместе, что будет с компанией Bonvisage, а также уволятся ли сотрудники.