Зрители два месяца наблюдали за развитием творческой карьеры Насти Глушко и любовных отношений с гендиректором компании. Наверное, больше всего поклонники ждали финальных кадров, в частности самого горячего поцелуя Насти и Макса под вечерним дождем.

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На вопрос журналистки: "Ждать ли нам второго сезона?" Ирина Поплавская ответила, что "не знаю, все возможно".

Я не знаю, но я понимаю. Там действительно такая концовка "подвешенная", ее можно по-разному воспринимать: и как незавершенную историю, и как завершенную в каком-то смысле, поэтому все может быть,

– поделилась актриса.

Также актриса рассказала, чем ее поразил финал во всей истории.

Мне очень понравилась фраза подруги Насти, Марины. Когда появляется Настя, все ее видят впервые, когда она перевоплотилась, и там такой диалог... (между коллегами – Кино 24), что что-то изменилось, а Марина говорит: "Да нет, она такая же". И это очень круто, то есть она такая, какая и была в начале. Это очень глубоко, я бы сказала,

– дополнила Ирина.

Ирина Поплавская рассказала, будет ли второй сезон: смотрите видео "Сніданку 1+1"

Что известно об украинской адаптации "Моя любимая Страшко"

Интересно, что колумбийский сериал Betty la fea транслировался в более чем 180 странах и переведен на 25 языков. Украинская адаптация сериала отличается от оригинального формата. Сериал изображает реалии большого города, все проблемы и вызовы. В нем подняли вопросы моббинга (буллинга на работе), сексизма, объективации, общения в интернете и другие. Ни для кого не секрет, что мир меняется, и все мы тоже.

Главная героиня сериала "Моя любимая Страшко" своими действиями хочет доказать всем, что красивая одежда и привлекательная внешность – это не самые главные качества у человека. Она собственным примером показывает, что важны и такие качества, которые стоит распознать с первых минут, – доброта, честность, умение сочувствовать, преданность. К тому же ощущение ответственности и здравого смысла.

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Моя героиня Настя Глушко очень добрая, абсолютно чистая душа. Но вместе с тем она очень сильная,

– делится актриса.

Напомним, украиноязычный сериал рассказывает о жизни девушки, которая устроилась на работу ассистентом директора крупной косметической компании Bon Visage. Однако, попав в такой красивый и богатый мир, она себя чувствует как "серая мышка" – неуютно и неуверенно. Со временем ее начальник все-таки начинает видеть в главной героине нечто большее, чем скромную помощницу.

Финальную серию вы можете взглянуть на сайте 1+1 или Megogo.

"Моя любимая Страшко" 48 серия: смотрите тизер к серии онлайн