Глядачі два місяці спостерігали за розвитком творчої кар’єри Насті Глушко й любовних стосунків з гендиректором компанії. Напевне, найбільше за все шанувальники чекали фінальних кадрів, зокрема найпалкішого поцілунку Насті та Макса під вечірнім дощем.

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На запитання журналістки: "Чи чекати нам на другий сезон?" Ірина Поплавська відповіла, що "не знаю, все можливо".

Я не знаю, але я розумію. Там дійсно така кінцівка "підвішана", її можна по різному сприймати і як незавершену історію, і як завершену в якомусь сенсі, тому все може бути,

– поділилася актриса.

Також актриса розповіла, чим її вразив фінал у всій історії.

Мені дуже сподобалася фраза подруги Насті, Марини. Коли з’являється Настя, всі її бачать уперше, коли вона перевтілилася і там такий діалог... (між колегами – Кіно 24), що щось змінилося, а Марина каже: "Та ні, вона така сама". І це дуже круто, тобто вона така, яка й була на початку. Це дуже глибоко, я б сказала,

– доповнила Ірина.

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Що відомо про українську адаптацію "Моя улюблена Страшко"

Цікаво, що колумбійський серіал Betty la fea транслювався в більш ніж 180 країнах та перекладений на 25 мов. Українська адаптація серіалу відрізняється від оригінального формату. Серіал зображає реалії великого міста, всі проблеми та виклики. У ньому підняли питання мобінгу (булінгу на роботі), сексизму, об'єктивації, спілкування в інтернеті та інші. Нікому не секрет, що світ змінюється і всі ми також.

Головна героїня серіалу "Моя улюблена Страшко" своїми діями хоче довести усім, що красивий одяг та приваблива зовнішність – це не найголовніші якості у людини. Вона власним прикладом показує, що важливі й такі якості, які варто розпізнати з перших хвилин, – доброта, чесність, вміння співчувати, відданість. До того ж відчуття відповідальності та здорового глузду.

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Моя героїня Настя Глушко дуже добра, абсолютно чиста душа. Але разом з тим вона дуже сильна,

– ділиться акторка.

Нагадаємо, україномовний серіал розповідає про життя дівчини, яка влаштувалася на роботу асистентом директора великої косметичної компанії Bon Visage. Однак, потрапивши у такий красивий і багатий світ, вона себе почуває як "сіра мишка" – незатишно й невпевнено. Згодом її начальник все-таки починає бачити в головній героїні щось більше, аніж скромну помічницю.

Фінальну серію ви можете глянути на сайті 1+1 або Megogo.

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