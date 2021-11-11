За словами Тараса Цимбалюка, зараз триває вже третій місяць зйомок. Серіал знову виходитиме о 20:15 годині, починаючи з першого листопада.

Якщо ви пропустили "Кріпосна. Жадана Любов" 13 і 14 серії: які пригоди чекали на героїв у нових епізодах

Вже третій місяць йдуть зйомки четвертого, завершального сезону серіалу "Кріпосна", який восени 2022 року з'явиться на СТБ,

– поділився актор.

Про що розповідатиме останній 4-й сезон "Кріпосної"

Нам розкажуть нову історію про спадкоємців головних пар серіалу. За сюжетом, події відбуватимуться через 23 роки від початку подій першого сезону, тобто 1879-го. Через 18 років після скасування кріпацтва в Російській імперії. Про це повідомив телеграм-канал Культурная Прачечная.

Скоріше за все у новому сезоні головними героями будуть такі персонажі:

Ніколя (син Олени Коренєвої та Миколи Дорошенка);

(син Олени Коренєвої та Миколи Дорошенка); Лев (син Петра Червінського і Лариси Яхонтової);

(син Петра Червінського і Лариси Яхонтової); Зоряна (дочка коваля Назара та його покійної дружини Орисі);

(дочка коваля Назара та його покійної дружини Орисі); Наталочка (дочка Галі та Панаса).

Графік виходу наступних серій 3-го сезону

15 і 16 серії ― 11 листопада;

17 і 18 серії ― 15 листопада;

19 і 20 серії ― 16 листопада;

21 і 22 серії ― 17 листопада;

23 і 24 серії ― 18 листопада.

Нагадаємо, 1 листопада 2021 року відбулася прем'єра третього сезону костюмованої драми "Кріпосна" на СТБ. Ексклюзивні описи сюжетів редакції Кіно 24 та відгуки глядачів:

"Кріпосна. Жадана Любов" 1 і 2 серії: з чого почався новий сезон і реакція глядачів;4

Другий замах на Жадана та підозрілий новий друг Стефан у 3 і 4 серіях "Кріпосної 3";

"Кріпосна 3": Жадан винен у смерті Віри та Петро проганяє Ларису у 9 і 10 серіях;

"Кріпосна. Жадана Любов" 13 і 14 серії: які пригоди чекали на героїв у нових епізодах.

Чи знайшов Жадан Катерину, чи домовилася Катя з Наталею за притулок – дивіться сьогодні о 20:15 годині 15-ту і 16-ту серії 3-го сезону "Кріпосної.

"Кріпосна" 3 сезон 15-та і 16-та серії: дивіться анонс онлайн