Из ролика становится ясно, что нам действительно расскажут новую историю о наследниках главных пар сериала. По сюжету события будут происходить через 23 года с начала событий первого сезона.
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4 сезон легендарной мелодрамы покажет продолжение событий вокруг уже хорошо известных фамилий: Жадан, Яблоневский, Червинские, Косачи, Дорошенко и другие. Сюжетные линии, полный актерский состав и тайны будущей премьеры создатели проекта пока не раскрывают.
– говорится в описании под видео.
Среди актеров мы увидим Тараса Цымбалюка, Станислава Боклана и Сергея Стрельникова.
"Крепостная" 4 сезон: смотрите тизер к сериалу
Что известно о сериале "Крепостная"
Премьера костюмированной драмы прошла в 2019 году на СТБ. Через полгода его продлили на второй, а впоследствии и на третий сезон (2021 год). Сегодня известно, что четвертая часть выйдет в 2022 году. Сериал транслировали более чем в 10 странах мира.