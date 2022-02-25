Что посеешь, то и пожнешь, – американский режиссер Дэвид Линч обратился к Путину

Американский кинорежиссер Дэвид Линч, известный своими проектами "Дюна" 1984 года и "Твин Пикс" 1992 года, отметил, что Путин сеет смерть и разрушение. "Что посеешь, то и пожнешь", – сказал он.

Дэвид Линч обратился к Путину в рамках своего постоянного прогноза погоды на YouTube. Он также призвал мир спасаться и остановить атаку врага.

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Полный текст кинорежиссера Дэвида Линча:

"Я могу сказать что-то президенту Путину... Мы, люди, отвечаем за то, как относимся к ближним. И есть закон природы: жесткий и быстрый закон. Нет никаких лазеек, от него никуда не убежишь. Этот закон: Что посеешь, то и пожнешь. Прямо сейчас, Путин, Вы сеете смерть и разрушение. И виноваты в этом именно вы.

Украинцы не атаковали вашу страну. Это вы ее сейчас атакуете. И вся эта смерть и разрушение вернется к вам. И в этом большом кино, в этом шоу, в котором мы все участвуем, есть уйма времени. У вас полно времени – одна жизнь за другой и так далее – чтобы собрать плоды того, что вы сеете.

Мой вам совет: спасайтесь. Спасите украинцев, спасите мир. Помиритесь с соседями. Начните строить дружбу. Весь мир – большая семья, где больше нет места этому абсурду. Примите это уже. Остановите атаку. Давайте вместе сделаем так, чтобы все страны жили в мире, ладили друг с другом и совместно решали проблемы.

Проснитесь! Отличного всем дня!"

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Американский кинорежиссер Дэвид Линч обратился к Путину: смотрите видео