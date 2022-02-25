Девід Лінч звернувся до Путіна у рамках свого постійного прогнозу погоди на YouTube. Він також закликав світ рятуватись та зупинити атаку ворога.

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Повний текст кінорежисера Девіда Лінча:

"Я можу сказати щось президенту Путіну… Ми, люди, відповідаємо за те, як ставимося до ближніх. І є закон природи: жорсткий та швидкий закон. Немає жодних лазівок, від нього нікуди не втечеш. Цей закон: що посієш, те й пожнеш. Прямо зараз, Путін, ви сієте смерть і руйнування. І винні у цьому саме ви.

Українці не атакували вашу країну. Це ви її зараз атакуєте. І вся ця смерть та руйнація повернеться до вас. І в цьому великому кіно, у цьому шоу, в якому ми всі беремо участь, є безліч часу. У вас повно часу – одне життя за іншим і так далі – щоб зібрати плоди того, що ви сієте.

Моя вам порада: рятуйтесь. Врятуйте українців, врятуйте світ. Помиріться із сусідами. Почніть будувати дружбу. Весь світ – велика сім'я, де більше немає місця цьому абсурду. Прийміть це вже. Зупиніть атаку. Давайте разом зробимо так, щоб усі країни жили у світі, ладнали одна з одною і спільно розв'язували проблеми.

Прокиньтеся! Відмінного всім дня!"

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Американський кінорежисер Девід Лінч звернувся до Путіна: дивіться відео