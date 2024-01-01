4 сериала Netflix, которые можно посмотреть за один день

1 января у многих украинцев ассоциируется с желанием побыть дома, в кругу самых родных. Последние несколько дней были особенно тяжелыми, так что праздничного настроения почти нет.

Идеальный отдых сейчас – просмотр легких сериалов, которые помогут хоть немного отвлечься от ужаса, который происходит вокруг. В новой подборке 24 Канала найдете сразу несколько сериалов, которые можно посмотреть за один день.

Не упустите 5 культовых фильмов, мотивирующих начать новый год с чистого листа

"Эмили в Париже"

Количество сезонов: 3

Количество серий: 30

Маркетология из Чикаго неожиданно получает работу мечты в Париже. Эмили Купер решается оставить все в США и отправляется навстречу приключениям в городе любви. Во Франции девушка ныряет в новую увлекательную жизнь, совмещая работу с романтическими отношениями и приключениями с друзьями.

"Эмили в Париже": смотрите онлайн трейлер сериала

"Ферзовый гамбит"

Кіно навчає нас вірити в неможливе.допомагає зробити неможливе реальним. Зручний сервіс для ігор, казино, ставки на спорт – кожен знайде те, що йому до смаку.

Количество сезонов: 1

Количество серий: 7

События в сериале разворачиваются в 1950-е годы. Девушка, живущая в приюте для сирот, проявляет невероятные способности к шахматам. Так начинается ее молниеносный путь к славе. Единственное, что мешает – наркотическая зависимость, с которой приходится бороться.

"Ферзевый гамбит": смотрите онлайн трейлер сериала

"Ненавижу Рождество"

Количество сезонов: 2

Количество серий: 12

После разрыва с очередным бойфрендом Джианну перестали интересовать романтические отношения, поэтому она решила заниматься саморазвитием. Однако это не нравится ее родителям, стремящимся, чтобы у дочери был соответствующий партнер. Пытаясь не испортить отношения с родными, одинокая медсестра говорит, что уже встретила мужчину своей мечты. Неожиданно родители приглашают Джианну вместе с любимым на Рождество, чтобы познакомиться и отпраздновать вместе. Теперь у нее есть 24 дня, чтобы найти подходящую кандидатуру.

"Ненавижу Рождество": смотрите онлайн трейлер сериала

"Берлин"

Количество сезонов: 1

Количество серий: 8

Завершаем нашу подборку новым сериалом Netflix, премьера которого прошла 29 декабря. Это история о воре из "Бумажного дома", которую долго ждали поклонники. В этот раз "Берлин" собирает команду в Париже, чтобы совершить одно из самых амбициозных ограблений – похитить драгоценности стоимостью 44 миллиона евро всего за одну ночь.

"Берлин": смотрите онлайн трейлер сериала