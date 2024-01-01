Ідеальний відпочинок зараз – перегляд легких серіалів, які допоможуть хоча б трішки відволіктися від того жаху, що відбувається навколо. У новій добірці 24 Каналу знайдете одразу кілька серіалів, які можна переглянути за один день.

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"Емілі в Парижі"

Кількість сезонів: 3

Кількість серій: 30

Маркетологиня з Чикаго несподівано отримує роботу мрії в Парижі. Емілі Купер наважується залишити все в США та відправляється на зустріч пригодам у місті кохання. У Франції дівчина пірнає в нове захопливе життя, поєднуючи роботу з романтичними стосунками й пригодами із друзями.

"Емілі в Парижі": дивіться онлайн трейлер серіалу

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"Ферзевий гамбіт"

Кількість сезонів: 1

Кількість серій: 7

Події в серіалі розгортаються у 1950-ті роки. Дівчина, яка живе в притулку для сиріт, проявляє неймовірний хист до шахів. Так розпочинається її блискавичний шлях до слави. Єдине, що стає на заваді – наркотична залежність, з якою доводиться боротися.

"Ферзевий гамбіт": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Ненавиджу Різдво"

Кількість сезонів: 2

Кількість серій: 12

Після розриву з черговим бойфрендом Джіанну перестали цікавити романтичні стосунки, тож вона вирішила займатися саморозвитком. Однак це не подобається її батькам, які прагнуть, щоб у доньки був відповідний партнер. Намагаючись не зіпсувати стосунки з рідними, самотня медсестра каже, що вже зустріла чоловіка своєї мрії. Несподівано батьки запрошують Джіанну разом з коханим на Різдво, щоб познайомитися та відсвяткувати разом. Тепер у неї є 24 дні, щоб знайти потрібну кандидатуру.

"Ненавиджу Різдво": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Берлін"

Кількість сезонів: 1

Кількість серій: 8

Завершуємо нашу добірку новим серіалом Netflix, прем'єра якого відбулася 29 грудня. Це історія про злодія з "Паперового будинку", на яку довго чекали шанувальники. Цього разу "Берлін" збирає команду в Парижі, щоб здійснити одне з найамбітніших пограбувань — викрасти коштовності вартістю 44 мільйони євро всього за одну ніч.

"Берлін": дивіться онлайн трейлер серіалу