Список этих лент именно для отчаявшихся, разочаровавшихся и желающих перемен в своей жизни. Выбирайте фильм для просмотра и следуйте новой, лучшей версии себя.

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"Жизнь в розовом цвете" (2007)

Жизнь Эдит Пиаф была похожа на непрерывную битву, где каждый день ей приходилось бороться за право на жизнь, пение и любовь. Происходя из самых низких социальных слоев Парижа, она поднялась на большую сцену Нью-Йорка и завоевала сердца зрителей по всему миру. Среди ее друзей были выдающиеся личности своего времени, такие как Жан Кокто, Марлен Дитрих и Марсель Сердан. Пиаф, воспитываясь в условиях бедности, достигла невероятных вершин в своей карьере. Но, претерпев большой успех, она не смогла избежать падения.

"Жизнь в розовом цвете": смотрите онлайн трейлер фильма

"Миссис Гаррис уезжает в Париж" (2022)

Это история великой мечты женщины и платье Dior, которое изменило все. Главная героиня работает уборщицей в Лондоне и в один момент решает сделать невозможное: приобрести платье, о котором очень долго мечтала от выдающегося кутюрье. Это решение начинает ее увлекательный путь приключений в волшебном Париже эпохи 50-х годов.

"Миссис Гаррис уезжает и Париж": смотрите онлайн трейлер фильма

"Крошка на миллион долларов" (2004)

Фильм рассказывает трагическую историю Мэгги Фитцжеральд – боксерки, стремящейся стать выдающейся в мире женского бокса. Мэгги достигла значительных достижений в этом виде спорта благодаря своей невероятной самодисциплине и желанию побеждать. Ее успех также связан с ее тренером, бывшим боксером, обнаружившим у Мэги большой талант и воспитавшим ее большой чемпионкой. Между ними возникли тесные и родственные отношения. Но все изменилось после трагического события в ринге, когда Мэгги получила серьезную травму шейного позвонка. Теперь перед тренером предстает трудный выбор: помочь Мэгги уйти из жизни, как она этого стремится, или помочь ей бороться за свою жизнь.

"Крошка на миллион долларов": смотрите онлайн трейлер фильма

"Дневник Бриджит Джонс" (2001)

Бриджит Джонс совершенно недовольна своей жизнью. Для изменений она решает начать ведение дневника, куда записывает свои успехи и удачные действия. Чтобы завести новые отношения, ей придется сбросить несколько килограммов и избавиться от плохих привычек.

"Дневник Бриджит Джонс": смотрите онлайн трейлер фильма

"Красавица во всю голову" (2018)

Для стремительной смены своей жизни существует лишь один необходимый шаг: обрести уверенность в себе. Эта комедия рассказывает о комплексах, которые ежедневно беспокоят миллионы людей. Если от них избавиться, то жизнь может внезапно измениться. И именно это произошло с главной героиней фильма Рене Беннетт. В результате необычного события, Рене приобрела внутреннюю уверенность, что привело к изменениям в ее работе, личной жизни и карьерном росте.

"Красавица на всю голову": смотрите онлайн трейлер фильма