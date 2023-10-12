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"Виноваты звезды"

Год: 2014

Жанр: романтические, драма

Страна: США

Рейтинг IMDb: 7,7

16-летняя Хейзел Грейс неизлечимо больна. Рак поразил ее щитовидную железу, легкие, приковал к кислородному баллону и лишил надежды на нормальную жизнь. В то же время, девушка переживает депрессию, ведь в ее днях нет ничего положительного. Ради родителей Хейзел посещает центр "Сердце Иисуса", где больные делятся своими историями. Там девушка знакомится с Гассом Уолтерсом. Он вынужден был покинуть баскетбол из-за потери ноги, но победил болезнь и на все смотрит с оптимизмом. Именно он помогает Хейзелу понять, что болезнь не способна лишить элементарных радостей жизни.

"Виноваты звезды": смотрите онлайн трейлер фильма

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"Брачная история"

Год: 2019

Жанр: драма, комедия, мелодрама

Страна: США, Великобритания

Рейтинг IMDb: 7,9

Чарли – модный театральный режиссер, Николь – актриса, оставившая карьеру в Лос-Анджелесе и переехавшая в Нью-Йорк, чтобы работать с любимым. У супругов все было хорошо, однако возник конфликт, который они пытаются разрешить у психотерапевта. На приеме женщина отказывается зачитать вслух список того, за что она полюбила мужа. Николь забирает 10-летнего сына, отправляется на западное побережье и подает на развод. И теперь остается ощущение того, что все предыдущие годы были иллюзией.

"Брачная история": смотрите онлайн трейлер фильма

"Фрагменты женщины"

Год: 2020

Жанр: драма

Страна: Канада, Венгрия, США

Рейтинг IMDb: 7,1

Марта и ее муж Шон ждут рождения первого ребенка. Они давно хотели это, новорожденная малютка принесла огромное счастье, однако продолжалось оно недолго. Жизнь девочки закончилась еще до того, как она начала дышать. Марта, мечтавшая стать матерью, теряет вкус к жизни, а брак оказывается на грани разрыва.

"Фрагменты женщины": смотрите онлайн трейлер фильма

"Пурпурные сердца"

Год: 2022

Жанр: мелодрама, драма музыкальный

Страна: США

Рейтинг IMDb: 6,7

Кесси Салазар – амбициозная музыкант, работающая за копейки в обычном ночном клубе, но мечтающая стать певицей. Девушка пишет невероятные песни, однако не может бросить работу. Ей нужны деньги на лечение сахарного диабета. Чтобы получить медицинскую страховку и снизить расходы, Салазар предлагает другу Фрэнку, который служит морским пехотинцем, временный брак. Фрэнк отказывается, однако на фиктивную свадьбу соглашается его друг Люк.

"Пурпурные сердца": смотрите онлайн трейлер фильма