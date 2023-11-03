Наша подборка фильмов и сериалов поможет вам лучше понять, что происходит во время сеансов психотерапии. Выбирайте ленту для просмотра и растите ментально вместе с киноперсонажами.

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Фильмы и сериалы об опыте психотерапии

"Анализируй это", 2002 год

Гангстер Пол Витти, выпущенный из тюрьмы, срочно нуждается в своем психоаналитике, докторе Бене Собеле. Однако неудачник мафиози обнаруживает, что теперь психоаналитик нужен уже самому Собелу. Смерть отца и необходимость возглавить семейную врачебную практику очень сильно отразились на его нервной системе.

"Анализируй это": смотрите онлайн трейлер фильма

"Комната сына", 2001 год

В спокойном северном регионе Италии живет счастливая семья: отец Джованни, мать Паола и их двое подростков – Ирэн и Андреа. Джованни является психологом и его кабинет расположен рядом с семейной квартирой. В своем кабинете он погружается в мир неврозов своих пациентов, что контрастирует со спокойствием его собственной жизни. В один из воскресных дней Джованни срочно вызывают к пациенту, и это наносит непредсказуемые последствия. Благодаря этому неожиданному событию он не может провести время так, как всегда – пойти побегать со своим сыном Андреа. Андреа отправляется нырять со своими друзьями. Он больше никогда не вернется.

"Комната сына": смотрите онлайн трейлер фильма

"Обычные люди", 1980 год

В богатой и приличной американской семье страшная беда — Бак, старший из двух сыновей успешного адвоката, трагически погибает по нелепой случайности. Это событие поразило Конрада, его младшего брата, который является чрезвычайно чувствительной натурой. Эта потеря так сильно тянется его душой, что Конрад размышляет даже о самоубийстве. Ему тяжело принять, что он не способен заменить своего брата Бака, который был гордостью и надеждой семьи. Родители Конрада решают, что нужно помочь сыну пережить этот кошмар и отправляют его на психотерапевтические сеансы, еще не понимая, к чему это приведет.

"Обычные люди": смотрите онлайн трейлер фильма

"Психоаналитик", 2009 год

В центре событий сюжета — голливудский психоаналитик, любящий курить марихуану и оказавшийся замкнутым в собственной трагедии, потеряв веру в свою способность помочь своим клиентам.

"Психоаналитик": смотрите онлайн трейлер фильма

"Пациенты", 2008-2021 год

Психотерапевт Пол Вестон предан своему делу. Ежедневно он прилагает очень большие усилия, чтобы помочь своим пациентам. Однако сам Пол – такой же человек, которому постоянно приходится разбираться с собственными проблемами и переживаниями и которому иногда тоже нужен психотерапевт.

"Пациенты": смотрите онлайн трейлер сериала

"Клан сопрано" 1999-2007 год

Повседневная жизнь современного Крестного отца: его мысли – стремительны, действия – решительны, а юмор – черный. Мафиозный босс Северного Джерси Тони Сопрано успешно справляется с проблемами "Семьи". Но вот собственная семья немного подняла: дети от рук отбились, брак – под угрозой, мамочка – пилит. Он надеется на помощь психиатра, но как тому рассказать обо всех своих проблемах, если связан "Омертой" - обетом молчания, нарушать которую нельзя под страхом смерти?

"Клан сопрано": смотрите онлайн трейлер сериала

"Мой лучший любовник", 2005 год

23-летний художник Дэйв влюбляется в 37-летнюю Рафи, жительницу Нью-Йорка и деловую женщину, которая обеспокоена таким подарком судьбы и пытается разобраться в ситуации с помощью своего психотерапевта Лизы. В принципе, Рафи не против такой романтической истории, но слишком большая разница в возрасте. Психотерапевт убеждает ее, что в таком возрасте могут возникать разные кризисные ситуации, поэтому нужно обязательно развеяться и постараться просто получить удовольствие. Однако все меняется, когда Лиза узнает, что любовь с Рафи крутит ее сын.

"Мой лучший любовник": смотрите онлайн трейлер фильма