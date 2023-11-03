Наша наступна добірка фільмів та серіалів допоможе вам краще зрозуміти, що відбувається під час сеансів психотерапії. Обирайте стрічку для перегляду та зростайте ментально разом із кіноперсонажами.

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Фільми та серіали про досвід психотерапії

"Аналізуй це", 2002 рік

Гангстер Пол Вітті, якого випустили з в'язниці, терміново потребує свого психоаналітика, доктора Бена Собела. Проте невдаха мафіозі, виявляє, що тепер психоаналітик потрібний вже самому Собелу. Смерть батька і необхідність очолити родинну лікарську практику дуже сильно позначилися на його нервовій системі.

"Аналізуй це": дивіться онлайн трейлер фільму

"Кімната сина", 2001 рік

У спокійному північному регіоні Італії живе щаслива сім'я: батько Джованні, мати Паола і їхні двоє підлітків – Ірен і Андреа. Джованні є психологом, і його кабінет розташований поруч з родинною квартирою. У своєму кабінеті він занурюється у світ неврозів своїх пацієнтів, що контрастує зі спокоєм його власного життя. Одного недільного дня, Джованні терміново викликають до пацієнта, і це завдає непередбачуваних наслідків. Завдяки цій несподіваній події, він не може провести час так, як завжди – піти побігати зі своїм сином Андреа. Андреа вирушає пірнати зі своїми друзями. Він більше ніколи не повернеться.

"Кімната сина": дивіться онлайн трейлер фільму

"Звичайні люди", 1980 рік

У заможній та пристойній американській родині страшне лихо — Бак, старший з двох синів успішного адвоката, трагічно гине через безглузду випадковість. Ця подія надзвичайно вразила Конрада, його молодшого брата, який є надзвичайно чутливою натурою. Ця втрата так сильно тягнеться його душею, що Конрад розмірковує навіть про самогубство. Йому важко прийняти, що він не здатен замінити свого брата Бака, який був гордістю і надією родини. Батьки Конрада вирішують, що потрібно допомогти синові пережити цей кошмар і відправляють його на психотерапевтичні сеанси, ще не розуміючи, до чого це приведе.

"Звичайні люди": дивіться онлайн трейлер фільму

"Психоаналітик", 2009 рік

У центрі подій сюжету — голлівудський психоаналітик, що полюбляє курити марихуану, і який опинився замкнутим у власній трагедії, втративши віру у свою здатність допомогти своїм клієнтам.

"Психоаналітик": дивіться онлайн трейлер фільму

"Пацієнти", 2008-2021 рік

Психотерапевт Пол Вестон відданий своїй справі. Щодня він докладає дуже великих зусиль, щоб допомогти своїм пацієнтам. Проте сам Пол – така сама людина, якій постійно доводиться розбиратися з власними проблемами та переживаннями і якому, подекуди, також потрібен психотерапевт.

"Пацієнти": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Клан сопрано" 1999-2007 рік

Повсякденне життя сучасного Хрещеного батька: його думки – стрімкі, дії – рішучі, а гумор – чорний. Мафіозний бос Північного Джерсі Тоні Сопрано успішно справляється з проблемами "Сім'ї". Але ось власна сім’я трохи підвела: діти від рук відбилися, шлюб – під загрозою, матуся – пиляє. Він сподівається на допомогу психіатра, але як тому розповісти про усі свої проблеми, якщо пов’язаний "Омертою" – обітницею мовчання, порушувати яку не можна під страхом смерті?

"Клан сопрано": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Мій найкращий коханець", 2005 рік

23-річний художник Дейв закохується в 37-річну Рафі, жительку Нью-Йорка і ділову жінку, яка дещо занепокоєна таким подарунком долі та намагається розібратися в ситуації з допомогою свого психотерапевта Лізи. В принципі, Рафі не проти такої романтичної історії, але надто велика різниця у віці. Психотерапевт переконує її, що у такому віці можуть виникати різні кризові ситуації, тому потрібно обов'язково розвіятися і постаратись просто отримати задоволення. Однак, все змінюється, коли Ліза дізнається, що любов із Рафі крутить її син.

"Мій найкращий коханець": дивіться онлайн трейлер фільму