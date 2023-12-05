С Ефросининой и Вирастюком: этот фильм нужно посмотреть в канун Дня Святого Николая

Вечер в канун Дня Святого Николая является одним из самых магических в году. Целый день дети ожидают чуда, а создать праздничную атмосферу дома можно с помощью новогодних украшений и просмотра тематических фильмов.

Премьера одного из таких украинских фильмов прошла в 2018 году. Далее 24 Канал расскажет о ленте, которая идеально подойдет для семейного просмотра в канун Дня Святого Николая.

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"Приключения S Николая"

Год: 2018

Жанр: комедия, приключения, семейный

Страна: Украина

В главных ролях: Максим Лучак, Василий Вирастюк, Маша Ефросинина, Григорий Боковенко

Режиссер: Семен Горов

Возраст: 0+

Рейтинг IMDb: 6.1

Эта семейная приключенческая комедия стала одним из победителей Десятого конкурсного отбора Госкино. В этом "Сам дома" по-украински события разворачиваются в живописных Карпатах, куда 8-летний Артем вместе со старшей сестрой и родителями переезжает из города.

Родители отправляются на отдых, так что дети остаются вдвоем. Как раз в это время к ним приходит Святой Николай, которого Артем очень ждал. Но как становится понятно впоследствии, в костюме Николая спрятался вор, которого заинтересовал семейный клад.

8-летний храбрец проявляет всю свою смелость, изобретательность и ловкость, чтобы вывести злодея на чистую воду. Он верит, что в праздник обязательно должны случаться чудеса, поэтому нынешние зимние праздники точно будут особенными.

"Приключения S Николая": смотрите онлайн трейлер фильма

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