Для атмосферного декабря есть целый список фильмов, которые стоит посмотреть до Нового года. Среди комедии, и романтические истории любви, и фантастические ленты, которые точно понравятся каждому и заставят поверить, что чудо существует.

Интересно 5 фильмов, которые помогут дисциплинироваться

Фильмы для новогоднего настроения

"Сам дома" "Пока ты спал" "Счастливого Рождества"

"Счастливого Рождества": смотрите онлайн трейлер фильма

"Чарли и шоколадная фабрика" "Незабываемое Рождество" "Дневник Ноэль" "Отдых по обмену" "Настоящая любовь" "Последнее Рождество" "Крестная" "Пора на праздник" "Лучшее. Рождество. В жизни!" "Мальчик по имени Рождество" "Я верю в Санта Клауса"

"Я верю в Санта Клауса": смотрите онлайн трейлер фильма

"Гарри Поттер" "Замок на Рождество" "Санта и компания" "Аромат любви" "Кучерявка Сью" "Плохой Санта" "Три орешка для Золушки"

"Три орешка для Золушки": смотрите онлайн трейлер фильма