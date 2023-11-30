Для атмосферного декабря есть целый список фильмов, которые стоит посмотреть до Нового года. Среди комедии, и романтические истории любви, и фантастические ленты, которые точно понравятся каждому и заставят поверить, что чудо существует.

Интересно 5 фильмов, которые помогут дисциплинироваться

Фильмы для новогоднего настроения

  1. "Сам дома"
  2. "Пока ты спал"
  3. "Счастливого Рождества"

"Счастливого Рождества": смотрите онлайн трейлер фильма

  1. "Чарли и шоколадная фабрика"
  2. "Незабываемое Рождество"
  3. "Дневник Ноэль"
  4. "Отдых по обмену"
  5. "Настоящая любовь"
  6. "Последнее Рождество"
  7. "Крестная"
  8. "Пора на праздник"
  9. "Лучшее. Рождество. В жизни!"
  10. "Мальчик по имени Рождество"
  11. "Я верю в Санта Клауса"

"Я верю в Санта Клауса": смотрите онлайн трейлер фильма

  1. "Гарри Поттер"
  2. "Замок на Рождество"
  3. "Санта и компания"
  4. "Аромат любви"
  5. "Кучерявка Сью"
  6. "Плохой Санта"
  7. "Три орешка для Золушки"

"Три орешка для Золушки": смотрите онлайн трейлер фильма

  1. "Любите Куперов"
  2. "Четыре Рождества"
  3. "Санта Клаус"
  4. "Эльф"
  5. "Старый Новый год"
  6. "Крампус"
  7. "Привет папа, Новый год!"
  8. "Рождественские хроники"
  9. "Реальная любовь"