Для атмосферного декабря есть целый список фильмов, которые стоит посмотреть до Нового года. Среди комедии, и романтические истории любви, и фантастические ленты, которые точно понравятся каждому и заставят поверить, что чудо существует.
Интересно 5 фильмов, которые помогут дисциплинироваться
Фильмы для новогоднего настроения
- "Сам дома"
- "Пока ты спал"
- "Счастливого Рождества"
"Счастливого Рождества": смотрите онлайн трейлер фильма
- "Чарли и шоколадная фабрика"
- "Незабываемое Рождество"
- "Дневник Ноэль"
- "Отдых по обмену"
- "Настоящая любовь"
- "Последнее Рождество"
- "Крестная"
- "Пора на праздник"
- "Лучшее. Рождество. В жизни!"
- "Мальчик по имени Рождество"
- "Я верю в Санта Клауса"
"Я верю в Санта Клауса": смотрите онлайн трейлер фильма
- "Гарри Поттер"
- "Замок на Рождество"
- "Санта и компания"
- "Аромат любви"
- "Кучерявка Сью"
- "Плохой Санта"
- "Три орешка для Золушки"
"Три орешка для Золушки": смотрите онлайн трейлер фильма
- "Любите Куперов"
- "Четыре Рождества"
- "Санта Клаус"
- "Эльф"
- "Старый Новый год"
- "Крампус"
- "Привет папа, Новый год!"
- "Рождественские хроники"
- "Реальная любовь"