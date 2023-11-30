Для атмосферного грудня є цілий список фільмів, які варто переглянути до Нового року. Серед є і комедії, і романтичні історії кохання, і фантастичні стрічки, які точно сподобаються кожному та змусять повірити, що диво існує.

Цікаво 5 фільмів, які допоможуть дисциплінуватись

Фільми для новорічного настрою

"Сам удома" "Поки ти спав" "Щасливого Різдва"

"Щасливого Різдва": дивіться онлайн трейлер фільму

"Чарлі і шоколадна фабрика" "Незабутнє Різдво" "Щоденник Ноель" "Відпочинок за обміном" "Справжнє кохання" "Останнє Різдво" "Хрещена" "Пара на свята" "Найкраще. Різдво. У житті!" "Хлопчик на ім'я Різдво" "Я вірю в Санта Клауса"

"Я вірю в Санта Клауса": дивіться онлайн трейлер фільму

"Гаррі Поттер" "Замок на Різдво" "Санта і компанія" "Аромат кохання" "Кучерявка Сью" "Поганий Санта" "Три горішки для Попелюшки"

"Три горішки для Попелюшки": дивіться онлайн трейлер фільму