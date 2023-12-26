Готовьте попкорн: 7 фильмов для всей семьи, которые подарят новогоднее настроение

Уже второй год новогодние праздники проходят во время полномасштабной войны, поэтому радости и суматохе нет. Создать праздничное настроение и уютную атмосферу дома помогут фильмы.

Далее расскажем сразу о 7 лентах, которые можно посмотреть с родными до Нового года. С ними немного отвлечетесь от обыденной рутины и постоянного стресса.

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"Чудо на 34-й улице", 1947

Во время парада, устроенного большим магазином в канун Рождества, актер, который должен был играть Санта Клауса, оказался пьяницей. Режиссер парада Дорис Уокер уговаривает прохожего старика Криса Крингла занять место Санты.

"Чудо на 34-й улице": смотрите онлайн трейлер фильма

"Пока ты спал", 1995

Кіно навчає нас вірити в неможливе.допомагає зробити неможливе реальним. Зручний сервіс для ігор, казино, ставки на спорт – кожен знайде те, що йому до смаку.

Застенчивость мешает Люсе познакомиться с мужчиной своей мечты, которого она видит каждый день. Но помогает случай, и девушка спасает незнакомцу жизнь. Теперь Питер лежит в больнице без сознания, а его семья ошибочно принимает ее за его невесту. Люси не раскрывает правду, потому что не хочет разочаровывать этих милых людей.

"Пока ты спал": смотрите онлайн трейлер фильма

"Реальная любовь", 2003

Судьбы и любовные истории нескольких лондонцев перемешиваются в канун Рождества – снова, снова и снова, что приводит к романтическим, веселым и порой печальным последствиям.

"Реальная любовь": смотрите онлайн трейлер фильма

"Пережить Рождество", 2004

Дрю отправляется на Рождество в дом своего детства. И даже тот факт, что дом заселен теперь другими людьми, не может испортить настроение Дрю. За вознаграждение он предлагает семейке Валко на время стать его родней, мечтает отпраздновать Рождество в их кругу.

"Пережить Рождество": смотрите онлайн трейлер фильма

"Добро пожаловать, или соседям вход запрещен", 2006

Это семейная комедия о ревности, злых соседях, в домашнем художественном оформлении, окутанная атмосферой отдыха и рождественских каникул.

"Добро пожаловать, или соседям вход запрещен": смотрите онлайн трейлер фильма

"Рождественская история", 2009

Многоуровневый и эмоциональный приключенческий фильм Роберта Земекиса является экранизацией легендарной "Рождественской истории" Чарльза Диккенса.

"Рождественская история": смотрите онлайн трейлер фильма

"Клаус", 2019

Сюжет основан на истории происхождения мифа о Санта Клаусе. События развиваются вокруг почтальона, который живет в городке на севере и знакомится с нелюдимым производителем игрушек.

"Клаус": смотрите онлайн трейлер фильма