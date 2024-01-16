Если новогоднее настроение не отпускает: 3 легких фильма и сериала для праздничной атмосферы
Новогодние праздники уже позади, в заведениях убирают рождественские декорации, однако пока на улице снег хочется немного продолжить ощущение сказки. Помогут в этом соответствующие фильмы.
24 Канал собрал 3 легкие и атмосферные ленты, с которыми вы насладитесь новогодним настроением и хотя бы на несколько часов забудете о рутинных заботах.
Не упустите Фильмы, основанные на реальных событиях, помогут поверить в себя
"Сам дома"
В рекомендациях новогодних фильмов мы почти не упоминали эту культовую ленту, поскольку многим она надоела. Если вы принадлежите к числу людей, уставших от приключений Кевина, то попытайтесь просмотреть ее тогда, когда праздники уже позади.
Она подарит совсем другие эмоции и придаст атмосферности вашему январскому вечеру. Для полного удовольствия приготовьте любимые вкусности и зажгите новогодние гирлянды.
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"Гринч"
Этот мультик 2018 несколько недель подряд есть в рейтинге фильмов, которые украинцы чаще всего просматривают на Netflix. Не теряйте времени, включайте и вы.
Главный герой – злой ворчун, который планирует лишить Рождества жителей веселого Хтокива. Но щедрая маленькая девочка меняет его замысел.
"Гринч": смотрите онлайн трейлер фильма
"Новорічна шкереберть"
Не можем обойти вниманием новый украинский сериал, который уже покорил сердца украинцев. Эта праздничная комедия со звездами "Женского врача" – Андреем Исаенко и Анастасией Цимбалару в главных ролях создана для семейного просмотра.
Герои решают сделать все возможное, чтобы отменить новогоднюю магию и наконец-то выбраться из ловушки. Выйдет ли у них вернуться к реальному времени? Могут ли они навсегда застрять в Карпатах на Новый год?
"Новорічна шкереберть": смотрите онлайн 1 серию